快訊／蔣萬安是「百年來最好參選人」？　陳時中：馬英九才是

▲陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數69天，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹日前稱讚，台北市長參選人蔣萬安是百年來最好的參選人，對此，民進黨參選人陳時中18日上午說，台灣選舉制度還沒有到100年，就他看來，以台北市長參選人來說，前總統馬英九才是最佳參選人。

陳時中今天上午出席「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會，媒體會後關注，蔣萬安現在打出「經國牌」，黃呂錦茹還說蔣萬安是百年來最好的參選人，對此，陳時中說，台灣實施選舉制度還沒有進行到100年，不知道黃呂是失言還是過度形容，不過，如果以自己看起來，民主制度後最佳參選人是馬英九，最後結果怎樣他不知道，但如果以市長來看，馬英九是最佳參選人。

台北市自1994年施行《直轄市自治法》後，規定直轄市市長由市民選舉產生，1994年前總統陳水扁代表民進黨參選市長勝選，1998年馬英九代表國民黨參選勝選並連任，2006年前市長郝龍斌代表國民黨參選並連任，直至2014年市長柯文哲參選並成功連任。

此外，針對蔣萬安辦公室日前針對簽署不投降承諾書議題，隔空嗆陳時中，是否敢表態台獨入憲？陳時中今天回應，不投降承諾書是表示態度，政府官員引領民眾，心態度很重要，應該起示範作用，重要的是，想要當官、甚或把市長當作大官，就要有大官的態度，而民選首長就要做市民表率，把自己的態度提出來。