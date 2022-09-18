女王逝世後從未露面！　威廉凱特「考慮帶9歲小喬治」參加國葬

▲已故英國女王伊莉莎白二世今年6月的登基70年白金禧慶典上，喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子都公開出席。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國威廉王子（William, Prince of Wales）在女王逝世後晉升成為王儲，受冊封為威爾斯親王，而他和凱特王妃目前傳出正考慮讓王位第二順位繼承人、現年9歲的大兒子喬治（Prince George）出席女王國葬，以向外界傳達出英國行君主制、王室強而有力的象徵性訊息。

▲英國威廉王子和凱特王妃傳出考慮讓長子喬治出席女王國葬。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，英國王室高級顧問要求威廉王子與凱特王妃，考慮讓長子喬治參加19日的女王國葬，因為這將替王室世代繼承傳達出強而有力的象徵性訊息。王室消息人士表示，威廉和凱特對此仍在討論中，目前尚未做出任何決定。

報導稱，年僅9歲的小喬治7日才剛到新學校上學，隔天他親暱稱呼為「甘甘」（Gan Gan）的曾祖母伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）女王就突然離世，如今他已是英國王位的第二順位繼承人。王室助手們認為早一點讓喬治曝光在公眾前是件好事，因為他象徵著王室的未來。一位知情人士說，「哪怕只是為了讓國民對王位繼承順序安心，臣下們都希望喬治王子能以某種身分出席國葬。」

▲喬治王子9歲生日，王室公布海邊燦笑照。（圖／翻攝自IG／@dukeandduchessofcambridge）

報導補充，女王駕崩的消息公布以來，威廉和凱特的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子都未曾在公眾場合露面，16日的孫子女守靈儀式上也沒有現身。反觀另外2位王室曾孫，安妮長公主的2名8歲與4歲孫女米婭和雷娜（Mia and Lena Tindall）則和父母一同前往西敏廳，在一旁靜默守夜。

▲女王伊莉莎白二世駕崩後，查爾斯三世即位國亡，威廉王子和長子喬治分別為王位的第一、第二順位繼承人。（圖／路透）

有分析認為，威廉可能不想讓孩子在哀悽的葬禮上受到公眾關注，因為他和哈利分別在15歲和12歲時就出席母親黛安娜葬禮，不僅成為當年的經典畫面，至今仍然常被大眾拿出來討論。對於參加母親葬禮，威廉曾說，「這是我做過最困難的事情之一。」而哈利也說，「我認為在任何情況下，都不應該讓孩子做這種事。」

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