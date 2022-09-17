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還原駕崩當天！查爾斯「接電話才知女王病危」　全場一片死寂

▲▼英國伊莉莎白女王與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 已故的英國女王與仍是王儲的新國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日中午傳出正接受醫療監督，當晚在子孫陪伴下安詳離世。王室專家透露，她的兒子查爾斯三世得知母親病危的時間點幾乎和大眾相同，接到一通緊急電話後馬上取消原定行程。當時現場人員聽見一陣慌忙的奔跑聲，接著是一片死寂，查爾斯和卡蜜拉隨即搭機趕往女王身邊。

《新聞周刊》首席王室記者羅伊斯頓（Jack Royston）說明，當時仍是威爾斯親王的查爾斯和妻子卡蜜拉人在蘇格蘭的鄧佛里斯莊園（Dumfries House），但侍從突然通知二人，女王的狀況急轉直下。

羅伊斯頓在True Royalty TV節目上表示，卡蜜拉當時原定接受美國新聞主播海格（Jenna Bush Hager）專訪，正準備錄影，海格卻聽見走廊上一陣匆忙奔跑的腳步聲。

海格是美國前總統小布希（George W. Bush）的女兒，後來也在NBC節目《今日秀》（The Today Show）中提到，她在女王逝世前晚曾和查爾斯共進晚餐。不過卡蜜拉錯過航班，當晚並未赴宴。而查爾斯隔天上午得知在巴爾莫勒爾堡的女王已經病危時，專訪馬上被取消。

根據《鏡報》，羅伊斯頓還原現場狀況提到，助理慌忙尋找查爾斯，他接起電話後全場一片靜默，所有人都被要求安靜，而查爾斯和卡蜜拉隨後就搭上直升機離開。

白金漢宮宣布女王接受醫療監督是在12時34分，查爾斯接到這通電話則是在約12時30分。羅伊斯頓提到，查爾斯幾乎和大眾在同個時間得知消息，「他們沒有耽擱」，也沒有給查爾斯任何時間。

女王約在8日傍晚6時駕崩，查爾斯隨即登上王位，卡蜜拉成為王后。女王目前停靈西敏廳，接受民眾瞻仰，19日在西敏寺舉行國葬後將安葬於溫莎的聖喬治教堂，長眠於父母及丈夫菲利普親王身旁。

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