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英王辦國宴「不邀請哈利、梅根」　夫妻渾然不知！看新聞才發現

▲▼ 英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳，王室多名成員一路陪伴。哈利與梅根離場時手牽著手。（圖／路透）

▲哈利和妻子梅根被爆料未獲邀出席外賓招待會，他們卻是「看到新聞才知道」。圖為英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳，哈利、梅根與其他王室成員一同哀悼。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

已故英國女王19日國葬前一天，英王查爾斯三世將在白金漢宮舉行國宴，招待各國元首、君主。王室方面傳出不打算邀請脫離王室的哈利、梅根出席，若兩人現身恐演變成「不請自來」的尷尬局面，消息人士更爆料，哈利和梅根是直到最近看見新聞報導，才知道自己根本沒被邀請，顯示夫妻倆與王室溝通出現隔閡。

根據《每日郵報》報導，英王查爾斯三世與王后卡蜜拉當地時間18日將於白金漢宮主持國宴，美國總統拜登、法國總統馬克宏等近2000名外賓預計出席，威廉王子和凱特王妃也將到場。然而，知情人士透露，哈利王子於2020年宣布和妻子梅根一同脫離王室後，因為不再有王室職責，王室方面將「不會邀請」哈利夫婦參加，兩人當天也不會出席。

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲威廉、凱特將在國宴上與英王查爾斯一同接待外賓，但哈利與梅根就連能否出席也飽受議論。（圖／路透）

消息人士向《Page Six》表示，哈利和梅根在本周早些時候已「意外地」收到國宴邀請，但沒有人通知他們「事實上只有仍在職的王室成員能參加」。另一名消息人士更爆料，「據我所知，他們是在看了新聞之後，才發現自己根本沒被邀請。」《每日電訊報》指出，這混亂的情況顯示，搬到美國加州居住的哈利夫婦和英國王室之間的溝通存在問題。

《每日郵報》表示，哈利王子即將在11月出版新書，雖然目前尚未宣布確切出版日期，但他的這本自傳已被王室專家們視為「查爾斯三世和威廉想要拆除的定時炸彈」，因為他們並不確定哈利和梅根會在書中揭露哪些王室秘辛，另外，Netflix據悉也正在籌備拍攝有關哈利夫婦的紀錄片。

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