哈利梅根被擺一道！收王室邀請臨時變卦　險些「不請自來」丟了臉

▲哈利與梅根又被爆料,其實兩人並未獲邀參加18日的外賓招待會。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

已故英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)國葬儀式前一天,英國王室將在白金漢宮舉行招待會,英王查爾斯三世(King Charles III)接見世界各國元首。英媒報導,卸下王室職務的哈利與梅根先前獲邀參加招待會,但王室方面卻表示僅邀請在職的王室成員參加,恐讓哈利夫婦面臨「不請自來」的窘境。

根據《PageSix》報導,世界各國領導人、外國王室君主與成員周末將前往倫敦,弔唁已故的伊莉莎白女王,並於國葬儀式前一天的18日出席在白金漢宮舉行的招待會。據報導,這場招待會將由英王查爾斯三世、王后卡蜜拉主持,包含美國總統拜登、法國總統馬克宏都確認會出席,但身為查爾斯次子的哈利王子與妻子梅根能否出席,卻得打上個大問號。

英國《每日電訊報》指出,哈利夫婦日前已收到國葬前招待會的邀請,如今又突然被告知只有「在職的」王室成員才能出席,顯示兩人似乎沒有被邀請參加。報導指出,目前不知道為何哈利和梅根會「意外獲邀」,但王室助理仍堅稱他們將不會出席招待會。消息人士爆料,哈利夫婦似乎對這種令人混淆的情況「感到困惑」。

▲英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳,王室多名成員一路陪伴。哈利與梅根離場時手牽著手。(圖/路透)

報導補充,哈利與梅根返回英國奔喪期間仍爭議不斷,夫妻倆14日和王室成員一起伴隨女王移靈至西敏廳時,當眾牽手的行為引發部分聲浪批評他們「違反禮節」,梅根頂著超濃煙燻妝守靈、在哀悼時露出一抹微笑頻頻惹來罵名。

