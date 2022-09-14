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英國女王在位70年「見證4次重大國家變動」！全球殖民霸業➝經濟衰退

▲▼英國女王96歲逝世。（圖／路透社）

▲英國女王96歲逝世，在位70年見證英國大小事。（圖／路透社）

記者周依儒／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，而她也成英國歷史上在位時間最長的君主，見證70年來英國的大小事。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，這70年來女王見證的英國四次重大國家變動，分別為大英帝國殖民霸業瓦解、歐洲一體化與脫歐影響、聯合王國的分裂和英國經濟走向衰退。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂英國現況！ 

第一，大英帝國殖民霸業瓦解，在1950年印度獨立時，時任國王喬治六世就已表示，他們不再是「大英帝國」，隨著英國殖民地陸續獨立，甚至跟英國分道揚鑣，也不隸屬大英國協，顯現出「大英帝國殖民霸業的瓦解」；而1956年的蘇伊士運河事件，更代表英國法國的殖民帝國主義結束，世界第一強國的位置正式被美國取代。

▲▼大英國協成員大多為前英國殖民地或者保護國。（圖／路透）

▲大英國協成員大多為前英國殖民地或者保護國。（圖／路透）

第二，英國脫歐，英國自古以來因地緣關係，始終與歐洲保持若即若離的關係，英國還在歐盟時，和德國、法國就是歐盟的老大哥，但英國人民長期對其餘歐盟國家的負債感到十分負擔，也對因加入歐盟，而讓本地人的國內工作機會減少、必須與歐盟國共享資源等問題感到不滿；原先時任首相卡麥隆（David Cameron）只是打算以脫歐公投來壓迫歐盟給英國部分特權，但沒想到脫歐公投真的通過，而英國現在也必須獨自面對國內巨大的經濟壓力。

▲▼英國脫歐讓歐盟崩潰了。（圖／達志）

▲英國脫歐後面臨嚴峻考驗。（圖／達志影像／美聯社）

第三，英國聯合王國差異逐漸擴大，楊永明指出，以蘇格蘭和北愛爾蘭為例，蘇格蘭的羊毛、威士忌的主要市場都是歐洲，而非倫敦，還在歐盟時少了關稅的障礙，因此對蘇格蘭經濟發展是有利的；另外，北愛爾蘭和愛爾蘭根本可以說是無國界，經濟合作十分密切，但現在英國脫歐、要和歐盟做切割，雙方不但對歐盟意見分歧，也從未想過這些倚靠歐盟的聯合王國的經濟如何走下去，加上象徵聯合王國、大英帝國的女王已經過世，後續是否這些聯合王國會走向分裂與瓦解？

第四，英國的通膨問題非常嚴重，甚至連印度在上半年的名目GDP都已經超過英國，成為世界第五大經濟體，不少國際分析師認為，英國也許很快會從已開發國家中退下，變成「新興市場國家」。而新上任的首相特拉斯提出的「減稅政策」現在也不被看好，再加上俄烏戰爭仍不見停火，英國衰退中的經濟將是新首相的最大挑戰。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
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