生理女性一生花逾9萬招待大姨媽　他議會提案解決月經貧窮問題

▲南投縣政府大樓廁所提供免費衛生棉，打造性別友善環境。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

月經是生理女性進入青春期後的正常現象，但多數經濟弱勢女性無法負擔月事所需生理用品的高額費用，且缺乏取得管道，可能導致疾病、影響心理健康和生活的「月經貧窮」社會問題；南投縣議員游顥去年提案，要求縣政府正視該議題，於全縣公共環境、公園和校園放置免費索取衛生棉，府會決議通過後，並於日前縣議會質詢督促縣府追蹤辦理情況。

游顥指出，台灣每位生理女性生理期少則5天、多則7天，一個月就得花費200至300元，平均一生花在衛生棉或其他月事生理用品上的費用，更達9.12萬元，對經濟弱勢之家庭是一筆負擔；經查，全縣轄內符合中低收入戶資格的女性共計6635人，在收入已有限的情況下，每月仍須固定花費在生理衛生用品上，造成月經貧窮（Period Poverty）問題。

▲南投縣議員游顥於縣議會進行質詢。（圖／游顥提供）

游顥在第19、20次臨時會中提案，建請縣府教育處、社勞處、環保局共同研議於校園和公共廁所的女廁放置免費索取衛生棉方案，以解決月經貧窮、提升女性縣民權益，獲議會三讀通過，交縣府辦理，期盼南投縣未來推廣更全面且不分性別的「月經教育」，落實月經平權，並持續追蹤辦理進度，為女性權益盡一份心力。

社勞處長林志忠表示，經秘書長依該提案召集各相關處室討論分工後，目前於縣府大樓1、2樓女廁入口處放置衛生棉「雲朵箱」，提供有需要的民眾安心取用，營造性別友善的洽公環境；亦有9成以上的鄉鎮市公所已於辦公廳舍中購置衛生棉，讓需要的女性在臨時突發狀況下，可自行從取用盒中拿取，不會受到預料之外的生理期困擾，未來將會持續擴大辦理。