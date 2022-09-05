原來生活細菌這麼多？女孩5大NG生活習慣！

▲從來不洗粉撲刷具的人，每次化妝就像把細菌往臉上撲。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

很多女孩看起來漂漂亮亮的，但是生活習慣很差，不愛整理、不愛收拾，東西亂丟也不覺得怎麼樣，對許多外宿的人來說最怕遇到這種讓人崩潰的室友，不愛乾淨、生活習慣差不僅影響自身交友圈，糟糕的衛生習慣還會讓生活處處充滿細菌危機，女孩們快來檢視一下，五大滋生細菌生活習慣你有幾項？

五大生活習慣，你有幾項?

自我測驗START！

1、 粉撲刷具3個月以上洗一次

2、 床單被套半年以上換一次

3、 衛生棉用超過4小時，能撐多久就撐多久

4、 洗臉用毛巾使用1個月以上

5、 牙刷3個月以上沒更換

生活中的壞習慣不得不小心，因為都有可能會危害身體健康，光有一項就不及格！因為粉撲刷具、床單、被套等和肌膚親密接觸的物品，都會沾附上人體的汗及皮脂，成為細菌的溫床，好幾個月才洗一次，遠不及細菌孳生的速度，每天重複使用就像把細菌帶回身上，等到皮膚開始發出警訊出狀況才發現就已經太晚了。除了以上這幾點，很多人最常忽略的就是第三項，經期時使用的衛生棉能撐多久是多久，往往一用就超過四小時，私密處處於潮濕、悶熱的環境，容易造成衛生棉滋生細菌造成感染，一旦被細菌大軍纏上便是一場長期抗戰，因此遠離細菌片刻都不能鬆懈！

▲KOTEX衛生棉草本抑菌系列，添加天然萃取草本與海洋抑菌精華。（圖／資料照，下同）

擺脫難纏細菌，選擇有抑菌效果的衛生棉很重要，備受女孩們喜愛的KOTEX靠得住草本抑菌系列衛生棉，添加天然萃取草本與海洋抑菌精華，有效抑菌效果高達99%，在抵擋細菌孳生的同時也能維持私密處的健康狀態，除此之外更添加草本植萃精華，含有白檸檬、百里香、小荳蔻等天然萃取草本，香味自然清新，久坐與大容量時也能有擁有舒適、清新透氣的體驗。

▲KOTEX衛生棉草本抑菌系列針對日間、夜間有許多規格選擇。

草本抑菌系列針對日、夜用有許多選擇，依據量多量少有19公分、23公分、28公分、35公分、41公分等不同尺寸，今年8月還推出全新公分數「日用量多型26cm」，讓女孩有更完整流量的選擇，使用草本抑菌系列拒當邋遢妹，K.O.生理期的菌菌！全台全聯、家樂福、屈臣氏、康是美、寶雅等各大通路都可以買得到喔！

▲今年8月還推出全新公分數「日用量多型26cm」。