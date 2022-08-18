人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

▲人妻打開冰箱看見衛生棉傻眼。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，請老公賣場採購日常生活用品，回家打開冰箱要拿食物時，卻發現衛生棉竟然在冰箱裡，以為是老公糊塗放錯，一問之下才知道，老公看到衛生棉包裝寫著「涼感」2字，腦中就出現要放進冰箱的想法「不然要怎麼讓它涼？」貼文一出，網友們笑翻「看他這麼耿直貼心的小心意， 請原諒他」。

人妻在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，日前請老公到全連採買生活用品，回家後打開冰箱要拿食材，看到冰箱側邊的層架上放著不該出現在冰箱的東西，「為什麼超熟睡褲會放在冰箱裡」，本以為是老公誤放在冰箱裡，就跟遙控器一樣會不小心被放到冰箱一樣。

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於是她轉身問老公，老公竟說「那個不是要冰嗎？你面膜還是一些保養品不是有些都有冰冰箱，那個上面寫涼感不是也要冰的意思嗎？不然要怎麼讓它涼？」她聽完傻眼，大喊「我的老天鵝，那涼感衣、涼感巾不是也都要冰？」看著好心幫忙又不知道做錯的老公，她哭笑不得，「真不知道是有個神隊友還是豬隊友，怎麼會有那麼天兵的尪」。

貼文一出，引破萬網友朝聖，「讓妳涼感加倍」、「超貼心，這冰箱專屬位置是這兩包」、「這種天氣這樣更涼快，舒服，不悶熱喔」、「我覺得他的邏輯沒錯欸」、「男人的邏輯不是女人可以想像的到的」、「老公很可愛，我覺得我老公也會有這種疑惑」、「這位置大小還剛好」、「好貼心， 他有認真理解那個涼字」。

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