「八里會有妳塔位」恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　月經來救了她

▲詹男不滿女友要分手，就將人軟禁摩鐵10小時硬上，剛好女友那個來、藉由外出買衛生棉才得以求救脫困。（圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

詹姓男子因不滿女友提分手，趁她上班出門時堵人並強拖上車，恐嚇「陰陽相隔、八里會有妳的塔位」，隨後載到汽車旅館軟禁10小時，期間不但狂甩女友耳光，還不顧反抗2度性侵，直到剛好她月經來，央求詹男外出幫買衛生棉，才趁隙向摩鐵櫃台求救報警。高雄地院審理後依強制性交罪，判詹有期徒刑5年，可上訴。

判決書指出，詹姓男子因為不願與女友分手，2021年12月6日上午上班時間，跑到女友住處停車場堵人，趁女友反應不及時從後熊抱並拖拉上車，恐嚇說「今天一定會開車帶妳回台北，陰陽相隔，八里會有妳的塔位，會把妳丟在淡水河」，但接著卻是開進高雄某汽車旅館開房，又說「妳不喜歡上床，沒辦法，我今天一定要跟妳上床」，以體型優勢強壓女友狂吻，不料過程中女友前夫剛好來電，詹男看到更是妒意直燒，連甩女友4個耳光後，強掰她大腿硬入2次得逞。

受限於體型力量優勢，瘦弱的女友只能被高壯的詹男關在房裡，直到10小時後剛好她月經來潮，她想到藉機央求詹男外出幫忙買衛生棉，讓詹男離開後，她急忙跑到摩鐵櫃台向人員表示「那個人是強姦犯」請求報警，警方趕到後也當場將詹男逮捕。

但詹男向警方堅稱他與女友沒分手，在事發前幾日都還有持續用網路、遊戲聯絡，也沒有任何軟禁行為，他並沒限制女友使用手機，她卻遲遲沒有報案或求救，很不合理。

由於女友在調查過程中呈現害怕、抗拒、情緒激動哭泣等，經醫師診斷罹有創傷後壓力症，符合被害後的表現，且地下室、摩鐵的監視器影像明確，目擊鄰居與櫃檯人員描述與女友所說合理，認為詹男為智識正常成年人，竟不思和平處理就強壓走人並性侵，且長期謾罵羞辱、情緒勒索女友，實屬恐怖情人，犯罪情節重大，絲毫沒有悔悟之心，依照強制性交罪處詹5年徒刑，可上訴。