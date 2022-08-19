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花王台灣攜手旗下蕾妮亞品牌　貼心應援新北偏鄉學童月經平權

花王（台灣）攜手旗下蕾妮亞品牌　貼心應援新北偏鄉學童月經平權（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／花王（台灣）提供

疫情影響令許多家庭承受不少經濟壓力，更加彰顯了「月經貧窮」的問題。為推動月經平權，並幫助解決月經貧窮問題，新北市政府與花王（台灣）即日起正式啟動好日子愛心大平台「花現幸福的好日子」公益合作計畫，新北市長侯友宜表示，「新北市開辦好日子愛心大平台，從108年6月起接受社會各界善心捐助。這一次，非常感謝花王（台灣）熱心公益，成為長期支持月經平權、協助解決需急難救助學童的愛心企業！」

花王（台灣）董事長大熊康生分享了此次與新北市政府合作的契機，他說：「花王旗下蕾妮亞衛生棉品牌，非常關注孩子的初經教育，長期在校園中推動初經教育校園宣導活動，這次和新北市政府的公益合作，積極透過產官學三方合作來實現月經平權，幫助解決月經貧窮問題，非常期待透過持續關懷社會，能夠支持台灣社會實現包含內在與外在的Kirei美好永續生活。」

「花現幸福的好日子」公益合作計畫應援57所偏鄉國中小及高中職生理用品，遇急難或急用學生可以主動求助，向健康中心領取花王所提供的月亮包，後續也將由學校關懷輔導，視情況通報及提供後續協助。同時，新北市教育局已發展國小、國中及高中職月經教育宣導懶人包，提供學校運用，並將結合花王（台灣）進行校園衛生教育及性平教育，營造尊重、平等的友善校園。


 

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關鍵字：

花王月經衛生棉生理用品月亮包

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