台灣之光！巧克力加「南投百香果、高雄胡椒粒」奪世界大獎

▲台中長榮桂冠酒店即日起巧克力系列商品打85折。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

台灣之光！享有巧克力界奧斯卡獎美譽的ICA 2022世界巧克力大獎亞太區競賽日前落幕，長榮桂冠酒店(台中)再次榮獲一銀一銅肯定。為了慶賀得獎，即日起至11/30止，長榮桂冠酒店(台中)巧克力系列商品全面85折優惠。

長榮桂冠酒店表示，此次參賽的執行主廚為點心坊的張志宏，繼2020年首次參賽即榮獲一金一銀一銅的殊榮後，今年再次以「酒粕巧克力」、「百香軟糖胡椒巧克力」獲得一銀一銅的肯定。

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▲▼此次參賽的執行主廚為點心坊的張志宏，今年以「酒粕巧克力」、「百香軟糖胡椒巧克力」獲得一銀一銅的肯定。（圖／長榮）

獲得銀牌的「酒粕巧克力」以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製成白酒醬，加入瑞士進口牛奶巧克力(50％)與黑巧克力(70％)，佐以冠軍的大吟釀清酒提味，讓酒香融入巧克力，在甜蜜的滋味中啟動微醺模式。

獲得銅牌的「百香軟糖胡椒巧克力」也別具特色，使用新鮮百香果汁熬製成軟糖，搭配瑞士巧克力與在地黑胡椒製成的巧克力醬，外層再以瑞士70%巧克力做淋面，產生酸與辣的味覺衝擊。

張志宏表示，這次研發6個多月，探索了非常多台灣元素，嘗試了結合花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等的在地食材，經歷了60餘次的試吃與調整，終於發現台酒酒粕、南投縣百香果和高雄六龜胡椒粒等，可以完美結合西方的可可和台灣的在地味，希望讓全世界都能知曉台灣的農特產特色。