台南永康就業中心　7月幸運星找工作送巧克力

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於巧克力節當日找工作的朋友送巧克力，讓民眾甜在心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7月7日是國際巧克力節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於巧克力節當日找工作的朋友送巧克力，讓民眾甜在心，並在幸運的7月舉辦「你是我的幸運星．遇見你好幸運」活動，希望透過這樣幸福的傳遞，讓前來找工作的民眾都能順利美滿。

永康就業中心表示，「7」是一個神聖而又充滿神秘色彩的數字，同時有「幸運」、「美滿」、「多數」等意義， 在這幸運的7月，永康就業中心於7月7日至7月15日辦理「你是我的幸運星． 遇見你好幸運」活動，活動期間來中心辦理業務送「巧克力」，於分署臉書賈好嘉@ 1位好友留言「遇見你好幸運」，抽出10位幸運民眾送超商咖啡或等值商品，7月7日當日櫃台同仁會合框一位幸運民眾，送神秘禮物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永康就業中心主任黃豑頡表示，「巧克力」有巧妙克服困難力量的意思，希望透過感恩的力量，讓大家在困難中都有一份支持，也因為有這樣的祝福都能渡過難關。她也說，永康就業中心搬至東橋二年多，也感謝每位前來中心洽公的民眾及左鄰右舍，讓就業中心業務都能順利推動，永康就業中心遇見你們真的好幸運。

另外永康就業中心7月徵才活動出爐，有找工作需求的民眾可把握機會。線上徵才活動【航向薪未來、青年闖職涯】將於時間7月11日至7月22日舉辦，共有28家廠商，包括科技業、傳產、服務餐飲業等逾1000個職缺，請民眾上7月線上徵才活動網址https://tinyurl.com/234kddub踴躍投遞履歷 。

假日徵才於7月16日(六)下午13時30分至15時30分，於永康就業中心4樓會議室(永康區東橋二街18號)辦理，當天參加的廠商有全家便利商店、美商創世湃軻包裝、能元科技、彩宸生活事業 (馬修嚴選)、統一實業、群創光電、臺南紡織、緯穎科技共8家廠商，提供職缺747個，當天凡參加徵才活動之求職者，請攜帶身分證。當天投遞履歷至少應徵一家廠商者，即贈精美小禮。數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！

以上活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。