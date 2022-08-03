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82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台，成為時隔25年再次來台的美國國會領袖。裴洛西現年82歲卻活力滿滿，下機時也不斷揮手示意，讓網友驚嘆她的活力及體力，因此裴洛西的飲食習慣也成為網友關注的焦點。據悉，裴洛西曾透露，她早餐必吃巧克力冰淇淋。

裴洛西1987年開始擔任美國民主黨眾議院議員，更成為美國史上第一位女性眾議院院長，長期關注中國的人權問題，被外界稱為「政壇小辣椒」。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝@latelateshow）

▲裴洛西（Nancy Pelosi）愛吃巧克力冰淇淋。（圖／翻攝@latelateshow）

令人意外的是，裴洛西曾向媒體大方透露，她最愛的食物就是巧克力，且自她有記憶以來，早餐都要吃巧克力冰淇淋，「因為它方便食用且保存期限長，這是開始新一天的好方法」。

裴洛西對於巧克力的喜愛毫不掩飾，甚至到世界上最高檔的餐廳中，仍會點巧克力冰淇淋作為餐點。除了早餐之外，她睡前也會吃黑巧克力冰淇淋，雖然會因為咖啡因讓她入睡時間變晚，但她甘之如飴。

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