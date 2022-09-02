　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

▲▼統一集團打造最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」。（圖／7-11提供）

▲最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」就在高雄夢時代購物中心。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

巧克力控快看過來！全新「巧克力天堂」首站就設在高雄，即日起正式開幕，引進全球16個產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，且店內還有咖啡、紅白酒等，能讓民眾一同品味，且為了慶祝開幕，9/4前單筆消費不限金額可享9折優惠。

統一集團打造最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」，全台首店進駐高雄夢時代購物中心，並於今（2）日盛大開幕，CupiCho即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，整體空間以曜石黑及璀璨金打造出現代風格融合古典工藝的設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味。

▲▼統一集團打造最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」。（圖／7-11提供）

▲店內有超過600種精品巧克力。

▲▼統一集團打造最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」。（圖／7-11提供）

▲還特意引進「不可思議咖啡」，一邊喝咖啡一邊享用巧克力超幸福。

CupiCho引進全球16個產區、35大精品巧克力品牌以及超過600種精品巧克力，只要來店裡一趟就能環遊世界品嚐各式巧克力；另外，店裡還有導入精品級「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素，讓民眾可以體驗一邊品味巧克力一邊搭配紅酒、啤酒的新鮮感。

▲▼麻古茶坊推夢幻新品「抹茶提拉米蘇2.0」、「抹茶拿鐵」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古最新推夢幻「抹茶提拉米蘇2.0」開喝。（圖／麻古茶坊提供，下同）

人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」再度攜手OREO強勢推出最新「抹茶提拉米蘇2.0」，嚴選日本「福岡八女抹茶」與「靜岡抹茶」雙茶種搭配香濃牛奶打成綿密抹茶鮮奶冰沙，接著鋪上滿滿OREO餅乾可可脆片，最後淋上特製鹹甜提拉米蘇奶霜，打造就像在吃甜點一般的豐富口感。

此外，麻古茶坊更首度推出「抹茶拿鐵」，同樣是選用雙重抹茶結合牛奶製成，搭配絕美漸層外型，欠喝又欠拍，即日起於全門市搶先試賣中，並將於9/8起正式開賣。

▲▼麻古茶坊推夢幻新品「抹茶提拉米蘇2.0」、「抹茶拿鐵」。（圖／麻古茶坊提供）

▲加碼喝全新抹茶拿鐵。

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基推超台「中秋炸雞禮盒」！新品柚香卡啦脆雞限定開賣

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

中秋烤肉食材懶人包！網購TOP3大公開　高CP值海陸澎湃組賣最好

1個月賣破86萬支！超商限定「東方美人霜淇淋」回歸　還尬脆皮甜筒

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

龜記、鶴茶樓買1送1！Uber Eats「9月優惠碼」懶人包

限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

美式買1送1！超商通路「軍人節優惠」一次看　消費不限金額打85折

廚佛瑞德傳授烤肉不NG撇步　吸油吸水都夠力！在家也能做出居酒屋級別料理

中秋放肆烤！日本熱銷神器讓你烤肉不怕臭　續攤也能清新出場

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

肯德基推超台「中秋炸雞禮盒」！新品柚香卡啦脆雞限定開賣

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

中秋烤肉食材懶人包！網購TOP3大公開　高CP值海陸澎湃組賣最好

1個月賣破86萬支！超商限定「東方美人霜淇淋」回歸　還尬脆皮甜筒

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

龜記、鶴茶樓買1送1！Uber Eats「9月優惠碼」懶人包

限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

美式買1送1！超商通路「軍人節優惠」一次看　消費不限金額打85折

廚佛瑞德傳授烤肉不NG撇步　吸油吸水都夠力！在家也能做出居酒屋級別料理

中秋放肆烤！日本熱銷神器讓你烤肉不怕臭　續攤也能清新出場

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

消費熱門新聞

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

日本熱銷神器中秋放肆烤肉不怕臭

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

超商「特大杯美式買1送1」連喝3天

不到六萬入手Gogoro新款電動機車

美式買1送1！超商通路軍人節優惠快看

買1送1！速食店激省優惠券開吃了

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

foodpanda「9月超殺優惠碼」來了

Fred傳授不藏私烤肉3撇步

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

肯德基推新品柚香卡啦脆雞！還有超台中秋禮盒

更多熱門

相關新聞

學生證拿出來！高雄京享蔬食百匯85折

學生證拿出來！高雄京享蔬食百匯85折

因國內疫情爆發，學生們大多採遠距離教學方式上課，已經許久沒和同學見面的大學生們9月終於要重返校園，勺日咖啡也特別推出開學季期間限定優惠，只要於9月1日~9月25日持大學或大專院校學生證，至勺日咖啡廳消費，即享肉桂黑糖冰淇淋可頌鬆餅或焦糖豆乳冰淇淋可頌鬆餅第2份5折價。

超商「東方美人霜淇淋」回來了！

超商「東方美人霜淇淋」回來了！

爽嗑頂級和牛太過癮！攻略台中燒肉店

爽嗑頂級和牛太過癮！攻略台中燒肉店

日本抹茶店快閃台中爽吃5天買1送1

日本抹茶店快閃台中爽吃5天買1送1

前50名著恐龍裝可獲得百元追肉券

前50名著恐龍裝可獲得百元追肉券

關鍵字：

美食雲CupiCho巧克力高雄美食高雄打卡

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面