最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

▲最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」就在高雄夢時代購物中心。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

巧克力控快看過來！全新「巧克力天堂」首站就設在高雄，即日起正式開幕，引進全球16個產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，且店內還有咖啡、紅白酒等，能讓民眾一同品味，且為了慶祝開幕，9/4前單筆消費不限金額可享9折優惠。

統一集團打造最新全球精品巧克力專門店「CupiCho」，全台首店進駐高雄夢時代購物中心，並於今（2）日盛大開幕，CupiCho即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，整體空間以曜石黑及璀璨金打造出現代風格融合古典工藝的設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味。

▲店內有超過600種精品巧克力。



▲還特意引進「不可思議咖啡」，一邊喝咖啡一邊享用巧克力超幸福。



CupiCho引進全球16個產區、35大精品巧克力品牌以及超過600種精品巧克力，只要來店裡一趟就能環遊世界品嚐各式巧克力；另外，店裡還有導入精品級「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素，讓民眾可以體驗一邊品味巧克力一邊搭配紅酒、啤酒的新鮮感。

▲麻古最新推夢幻「抹茶提拉米蘇2.0」開喝。（圖／麻古茶坊提供，下同）

人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」再度攜手OREO強勢推出最新「抹茶提拉米蘇2.0」，嚴選日本「福岡八女抹茶」與「靜岡抹茶」雙茶種搭配香濃牛奶打成綿密抹茶鮮奶冰沙，接著鋪上滿滿OREO餅乾可可脆片，最後淋上特製鹹甜提拉米蘇奶霜，打造就像在吃甜點一般的豐富口感。

此外，麻古茶坊更首度推出「抹茶拿鐵」，同樣是選用雙重抹茶結合牛奶製成，搭配絕美漸層外型，欠喝又欠拍，即日起於全門市搶先試賣中，並將於9/8起正式開賣。

▲加碼喝全新抹茶拿鐵。