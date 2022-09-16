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點名藍營4候選人「涉抄襲神隱」！林靜儀喊話朱立倫：出面道歉

▲▼立法院民進黨團記者會 回應夏立言赴陸相關議題 羅致政 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林靜儀點名張善政、許淑華、林耕仁及謝國樑等人涉及抄襲卻全部神隱。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

近日各參選人抄襲的爭議不斷，引起台灣社會廣泛討論。民進黨發言人、台中市立委林靜儀16日點名，國民黨籍桃園市長參選人張善政、南投縣長參選人許淑華、新竹市長參選人林耕仁及基隆市長參選人謝國樑等人，都涉及抄襲的爭議，黨主席朱立倫應該為此道歉。

國民黨16日召開記者會，指控民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍團隊，政策、願景涉嫌抄襲。對此，林靜儀則說，國民黨目前的行為，就是在混淆是非、顛倒黑白。

林靜儀指出，張善政接受農委會的委託，進行研究案，領了5,700萬餘元的公帑，報告內容卻有多處抄襲。林靜儀還一一點名許淑華、林耕仁與謝國樑等人，這些人論文涉及抄襲，如今還想透過「烏賊戰」來抹黑其他候選人，套用張善政說的話，就是「裝睡的人叫不醒」。

▼林靜儀指出，張善政接受農委會的請託進行研究案，領了5,700萬餘元的公帑，報告內容卻涉及抄襲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長選人張善政今（16）日受訪時表示，針對保密條款問題，農委會沒有公佈資料，就是受限於保密條款，這麼簡單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林靜儀表示，陳時中先前誤用照片，發現後立即下架、承認錯誤並道歉，反觀國民黨，對於抄襲事件全部神隱、不敢出面說明，人民的眼睛是雪亮的。

林靜儀提到，國民黨惡質的選舉風氣，不但沒有在過程中得利，更讓人看見不思進取的狀態，希望張善政能盡速交代清楚，也希望國民黨回歸政策辯論。她同時喊話國民黨主席朱立倫，希望別再自欺欺人，應為此道歉。

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