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懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

▲雲林麥寮一名女竊賊到中藥行配藥，竟順手偷走價值3千多元的六瓶成藥，警方將其依竊盜罪函送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林麥寮一名女竊賊到中藥行配藥，竟順手偷走價值3千多元的六瓶成藥，警方將其依竊盜罪函送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情席捲全球提升全民防疫健康觀念，雲林一名女竊賊本月6日前往中藥行配藥，竟趁中藥行人員進入工作室配藥時，伺機竊取櫃檯上的潤喉、解毒等罐裝成藥，店家隔日開店清點發現短缺報警，臺西警分局麥寮分駐所獲報迅速找到有竊盜前科的蔡姓女嫌帶回偵辦，訊後依竊盜罪嫌函送雲林地檢署法辦。

臺西警分局麥寮分駐所說明，9月7日上午9時許接獲中藥行報案表示，店面商品遭人偷走，損失約新臺幣3120元整，由警員蔡佾璋獲報立即前往處理。警方調查指出，9月6日9時許，有一名戴著粉色安全帽穿著白色無袖背心、短褲的女子來到店內消費，向店員表示要購買顧腸胃的中藥粉，店家依照她的需求入內配藥。

女子伺機拿走放在商品架上的潤候珠2罐、優女適2罐、黃連丸2罐，店家於晚上清點貨品時發現短缺，調閱監視器才知道是遇到女賊報警處理。警方依據中藥行提供的資料鎖定65 歲的蔡女涉案，警方找到她時偷來的中藥均已開封食用，她表示自己沒工作沒收入，想要買藥品調養身體才會走險路。

對於警方在1日內抓到女犯嫌，店家公開表示感謝員警的迅速破案。臺西警分局長黃念生肯定員警認真辦案的態度，提醒民眾，店家擺放商品時除了美觀及顯眼外，也要注意商品的安全性，裝設監視器、擺放玻璃櫃內，或是擺放空盒樣品，減少商品被順手牽羊的機會。

▲雲林麥寮一名女竊賊到中藥行配藥，竟順手偷走價值3千多元的六瓶成藥，警方將其依竊盜罪函送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林麥寮一家中藥行指出，女竊賊趁店員配藥時不注意，偷走擺在櫃檯的高價藥品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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