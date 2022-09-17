首屆雲林盃慢速壘球邀請賽登場　張麗善：盼興建1.5萬人運動場

▲今（17）日第一屆雲林盃全國慢速壘球邀請賽熱鬧豋場，共8縣市隊伍參加，期透過邀請賽，除培養團隊的默契聯繫彼此之情感、相互交流外，並增進慢速壘球運動之專業技能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣積極發展運動賽事，響應2022雲林縣全民健康運動年，今（17）日第一屆雲林盃全國慢速壘球邀請賽熱鬧豋場，雲林縣長張麗善、議員李明哲、黃凱、賴淑娞、斗六市長林聖爵、雲林縣體育會理事長郭志恆、及教育處長邱孝文一同參加開幕儀式，參賽隊伍以球會友交流球技，運動健身讓生活更充實愉快。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣不僅成功主辦2021年全中運，更即將舉辦2025年全國運動會，在運動軟硬體設施和運動人才培育方面皆相當注重，以高品質態度辦理各項運動賽事，第一屆雲林盃全國慢速壘球由來自各地12支球隊參賽，而這雲林盃也是接下來十月份將在嘉義縣舉辦的2022年全民運動會的熱身賽，希望大家都能獲得好成績。

▲第一屆雲林盃全國慢速壘球邀請賽，期透過邀請賽，除培養團隊的默契聯繫彼此之情感、相互交流外，並增進慢速壘球運動之專業技能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣體育會理事長郭志恆指出，本次賽事邀請賽集結全國各地慢壘好手，有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市等8縣市參加，其中雲林縣有藍隊、白隊2支隊伍參賽，分別由張縣長和林市長擔任領隊，希望大家透過此次的邀請賽，除培養團隊的默契聯繫彼此之情感、相互交流外，並增進慢速壘球運動之專業技能。

教育處長邱孝文表示，縣府這幾年來積極推動各項體育運動之發展，並做全面性的推廣，包括規劃一鄉鎮一運動場地計畫、在校園加強夜間照明設施等，希望民眾養成規律運動的習慣，將運動融入生活。



另縣長張麗善透露，雲林縣去年承辦2021年全中運，獲得選手、教練、來賓的一致肯定，雲林縣將在2025年承辦全國運動會，並且已計畫在高鐵運動園區興建一座可容納15000人的運動場，屆時希望各位能一起來參與，見證雲林的進步和努力。

▲第一屆雲林盃全國慢速壘球邀請賽，期透過邀請賽，除培養團隊的默契聯繫彼此之情感、相互交流外，並增進慢速壘球運動之專業技能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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