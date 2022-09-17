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社會 社會焦點 保障人權

網友集氣成功！救31乘客統聯司機清醒　呼喊有回應、手腳能動了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲網友集氣成功！救31名乘客統聯司機清醒「呼喊有回應、手腳能動了」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

統聯客運江姓司機日前強忍身體不適，將車停靠國道路肩後昏迷，保護了31名乘客的性命，新聞經報導，吸引數萬網友集氣，網友集氣成功！江男已恢復清醒，醫院透露「病況往好的方向走，呼喊病患名字會有反應、手腳也能動，預計下周就可以不必依賴呼吸器，拔管自行呼吸！」

回顧案發當日，江男在9月11日晚間6時從台中東勢往台北出發，至豐原站載到客人後，原預計走國道1號，但由於塞車上不去，遂改走國道4號，途中發覺自己身體不舒服，趕緊先打電話回公司，請公司派接駁車上國道接乘客，接著再向乘客說明情形，並靠意志力撐著，將車停靠國道路肩後即失去意識。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲當時統聯車上有乘客見狀況不對，立刻幫忙急救。（圖／民眾提供）

當時統聯車上有乘客見狀況不對，立刻幫忙急救，其中2名施作CPR的乘客事後被找出皆為輔仁大學學生，就讀醫學系五年級的林佑叡，另1名投身救人的是輔大哲學系博士生鄭凱倫，先前曾在輔大醫院護理部服務外科加護病房（SICU）、內科重症監護室（MICU），事件曝光後，外界對學生的表現紛紛喊讚，也為司機加油集氣，盼他儘早恢復健康。

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