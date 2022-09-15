國道27歲淫警正面曝光！性侵15歲少年　電腦藏海量未成年不雅照

▲▼國道警涉嫌性侵15歲少年，警方在他電腦中發現為數不少的不雅照。（圖／ETtoday資料照）

記者邱中岳、張君豪、戴若涵／台北報導

國道警察九大隊一名2線星27歲鄭姓警務員爆出，9月初利用網路交友，將15歲少年約到北市一處公廁發生性行為，少年返家後告訴父親，全案因此曝光。警方在鄭男家中搜索後，發現多名少年的不雅照，全案依兒少性剝削案件移送地檢署。而鄭男過往在岡山分隊服務的正面照也隨之曝光。

據悉，27歲的鄭姓警務員在國道警察局第九大隊服務，被指控透過網路將15歲少年約出，並發生性關係，少年返家後告知父親，家長盛怒之下到派出所提出告訴。

警方獲報後，12日前往鄭姓警務員位於宜蘭縣頭城鄉的宿舍搜索，在鄭男電腦中查到多名未成年少年的不雅裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄，鄭男初步坦承與少年發生性關係，但否認有性侵。

據了解，鄭姓警務員2018年從中央警察大學國境系畢業後，以警大正期生身份分發到國道警察局服務，歷任國道警察南、中部等多個外勤分隊，因工作表現盡責認真、對待同事也相當客氣，在短短4年的時間內就升任警務員，並分發到國道警察局第九大隊辦理內勤交通業務，日前才因工作認真升任代理該大隊的交通組長。

他2019年5月間擔任岡山分隊巡官時，曾處理國一鼎金段火燒車事故，並向媒體說明案情，正面照片也隨之曝光，只見當時的他留著整齊的瀏海，有一對濃眉，臉上掛著一副金色細框眼鏡，令人難以想像他會犯下性侵未成年少年的案件。