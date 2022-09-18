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國道20個月撞153次施工車！逾4成有駕駛輔助系統　6大路況恐失效

▲國道車禍。（圖／國道警方提供）

▲國道追撞施工車輛事故頻傳。（圖／國道警方提供）

記者李姿慧／台北報導

不少用路人依賴車輛自動駕駛輔助系統，卻頻傳車禍，高公局統計，今年國道去年到今年8月已發生153件施工車遭追撞，超過4成都配備駕駛輔助系統，高公局表示，有6大狀況，自動駕駛輔助系統難以辨識，包括前車靜止、突然切入車輛等。

根據統計，國道自去(110)年1月到今(111)年8月，共有153件的國道施工車輛遭撞事故，其中超過4成的肇事車輛配備有駕駛輔助系統，針對國道施工車輛遭撞情形，高公局呼籲民眾「不過度依賴駕駛輔助系統」。

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高公局表示，將有6大路況自動駕駛輔助系統無法辨識，包括第一，與前車速差過大或前車靜止狀態下；第二，上下坡度大及彎道路段，影響車輛雷達偵測角度；第三，前車未行駛於車道正中間。

▲▼ 國道車禍撞死人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲國道車禍事故 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

第四，突然切入車道的車輛、前車突然轉向；第五，拖板車等特殊形式的車輛、摩托車，靜止行人；第六，特殊天候環境，包括濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能。

此外，依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，而高速公路上路口最多的地點就是服務區，為響應交通部訂111年9月為「交通安全月」，高速公路局規劃於國道服務區辦理「國道交通安全月」活動，訂定主題為「服務區車輛慢看停，行人停看聽」，提醒用路人進出服務區時放「慢」速度、察「看」周圍人車、「停」讓行人先行；用路人下車步行穿越道路時則要在安全處暫「停」、觀「看」左右來車、聆「聽」四周車輛聲音，確保自身安全。

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