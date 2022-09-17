北市觀傳局赴日宣傳「2023台北燈會」　打造「懷舊柑仔店」吸引日客

▲北市觀傳局局長劉奕霆赴日推廣觀光，參加TAIWAN PLUS宣傳「2023台灣燈會在台北」。（圖／觀傳局提供）



記者詹宜庭／台北報導

國境開放議題備受關注，台北市觀傳局局長劉奕霆持「光源台北」特色燈籠赴日出席TAIWAN PLUS活動，以會發光的台北柑仔店主題及多樣特色體驗活動，宣傳「2023台灣燈會在台北」，把最豐富的台北文化體驗介紹給日本友人，並盼能吸引日客明年2月來台北賞燈過元宵。

觀傳局表示，睽違3年的「TAIWAN PLUS生活節」，以讓世界透過文化亮點看見台灣為目標，藉多樣文化活動深化日方對台灣文化的認識，除在現場高掛富有台北經典場景的特色燈籠，也提供多樣台北特色體驗，包含彩繪燈籠DIY、台灣燈會彈珠台，並結合懷舊糖果及人氣伴手禮邀請民眾拍照體驗，在「TAIWAN PLUS生活節」現場打造一座台北柑仔店。

觀傳局指出，因新冠肺炎疫情、國境封鎖，許多哈台的日本民眾暫時無法到訪台灣。為此，觀傳局今年7月至8月間特別舉辦「台北想念你」照片募集活動，吸引超過千位日本民眾踴躍參與，許多日本民眾在IG留言中表示，已經近3年沒來到台北，對於台北思慕不已，也超級想念好多在日本吃不到的美味。

觀傳局說，「2023台灣燈會在台北」是國境開放後最大的國際型展會慶典活動，燈會場域串連東區、國父紀念館、松菸、大巨蛋、信義商圈、台北101、四四南村等，並以線上線下混合方式舉辦，呈現最具現代都會感的台灣燈會。

觀傳局透露，日本做為台灣疫後觀光首要鎖定市場，觀傳局將持續盤點疫情整備期間所開發的台北創新遊程與景點，分享給日本旅客和想念台北的友人，隨時歡迎日本旅客再訪台北、挖掘台北、回味台北。

▼台北市打造柑仔店的展攤，結合台灣燈會彈珠檯與懷舊糖果吸引民眾排隊體驗。（圖／觀傳局提供）