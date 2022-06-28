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今年已開罰942萬元！北市抓「日租套房」創新高　業者受罰竟還想銷單

▲▼北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府查緝非法旅宿（俗稱日租套房），觀傳局於去年裁罰件數144件、裁罰金額新台幣1459萬元，裁處件數已創下歷史新高，而今年在投入更多稽查人力之下，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元，與去年同期相較成長超過5成。

北市觀傳局表示，近期不少案例顯示，有「一年中僅少量次數出租」、「新加入訂房平台刊登出租」或「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」者遭到查獲後，至少被處罰新台幣10萬元以上罰金，進而向北市府陳情，希望以初犯不罰、給予改過機會，或希望降低罰金等。

觀傳局指出，「發展觀光條例」第55條第4款訂有非法經營旅宿業的最低罰鍰額，不論經營次數或收入多寡，採一案一罰，法規並無減免罰款額或不罰空間，均須依法裁罰。

觀傳局提及，也有受罰業者稱短租為不動產出租的一環，短租並無旅館業經營意向等，進而向北市府提起訴願，其後因事證屬實遭北市府駁回訴願；北市府訴願決定案例顯示，在經營事證屬實情形之下，沒有撤銷罰單成功的案例，因此奉勸有經營日租套房情形者儘早下架。

而北市也提供檢舉獎金數據，自2020年3月檢舉獎金辦法上路至2022年6月中，受理有效檢舉獎金件數182件，已裁處148件，已發檢舉獎金97件，合計發放新台幣145.5萬元，並持續收繳與發放獎金作業。

最後，觀傳局呼籲，日租套房案例常有訂房後卻不能退款的消費爭議，民眾應選擇合法防疫旅館，權益才有保障；不慎入住日租套房者，可將訂房資料與付費證明及屋內照片等，向觀傳局申請檢舉獎金，經行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，將給予1案新台幣1.5萬元獎金。

▲▼北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供）

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