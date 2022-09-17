嬤孫訪友迷失街頭　男童求助「奧特曼變身器」....英雄真出現了

▲▼一對嬤孫外出訪友卻迷失街頭，男童天真把玩「奧特曼變身器」求救，英雄真的出現了。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后里區1名11歲王姓男童日前晚飯後，陪著阿嬤一同拜訪親戚，豈知夜間視線不佳，阿嬤不易辨識方向而迷途，內心非常焦慮，不斷打電話求助親人，天真的男童卻在旁邊玩起「奧特曼變身器」，試圖想呼叫解危，不久，英雄果然出現了，這一切剛好讓巡邏員警看在眼裡，員警馬上現身變為真人英雄，順利帶著嬤孫到親戚家。

大甲警分局后里分駐所所長李建興及警員陳禹帆，日前晚間10點巡邏至甲后路、月眉東路口時，發現有1名婦人與男孩站在機車旁，婦人不斷持著話筒比手畫腳，男童在旁邊安靜的把玩手上的「奧特曼變身器」，經員警趨前詢問，原來是2人第一次在晚上外出拜訪親友，因視線不佳，找不到方向而迷途慌張，地址也說不清楚。

男童把玩著「奧特曼變身器」，天真的想要召喚奧特曼現身解救，沒想到，英雄果真出現，員警安撫阿嬤情緒後，問出要前往的地址，只有4分鐘的路程，李建興為了確保嬤孫能平安抵達，不再迷航，決定警車做前導，一路護送到達目的地，男童見到親友的小朋友，相當開心，還提議與所長拍照，留下愉快的回憶，阿嬤與親友一再感謝員警為民服務的熱忱。

奧特曼，英文是ULTRAMAN，譯為無畏的勇士，台灣則翻譯為鹹蛋超人，在小男孩的心目中就是英雄的象徵，也是手上最愛的玩具，男童把玩變身器，果真召喚出英雄，令男童又驚又喜。