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60年說不出的愛　台中暖警靠這招為爺孫化解隔閡

▲▼台中暖警樂於當心靈擺渡人，化解爺孫倆之間的隔閡。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中暖警樂於當心靈擺渡人，化解爺孫倆之間的隔閡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「每個人總有不為人知的掛念」，尤其是碰上隔代2個男人之間難以啟齒的事，台中市后里區77歲徐姓男子擔心剛考上大學的19歲陳姓孫子，2個星期以來，常藉口各種理由騎車外出，深夜才回來，徐男不願戳破，怕傷了孫子自尊，但又擔憂結交到壞朋友，老男人不知該如何表達關愛而求助警方，警方樂得配合演出當擺渡人，不但撮合爺孫倆合照，還讓孫子承諾「騎爺爺的車如果交到女友，要告知爺爺」，化解2人隔閡。

▲▼台中暖警樂於當心靈擺渡人，化解爺孫倆之間的隔閡。（圖／民眾提供，下同）

大甲警分局后里分駐所日前晚間11點接獲徐姓爺爺報案，稱「孫子要跟人吵架、目前聯繫不上」，請警察幫忙，所長李建興、警員涂權書、林澤洲立即前往了解。

▲▼台中暖警樂於當心靈擺渡人，化解爺孫倆之間的隔閡。（圖／民眾提供，下同）

徐男表示，孫子剛考上大學，內心嚮往自由，近2個星期以來，常藉口「屋外有人跟蹤，我出去看看」，就騎著機車外出，深夜才回來，其實他內心知道，孫子的藉口全是要跟朋友外出遊玩，卻不想當面戳破謊言，怕孫子沒面子，更因為他也年輕過，但就是擔心孫子外出時會結交到壞朋友，於是請警察幫忙當個傳話人，說出家人的擔憂，所長了解報案背後有洋蔥之後，表示願意幫忙、配合演出。

員警就在家裡等了5小時，才見陳男騎機車返家，警員涂權書當下除了關心陳男之外，也詢問陳男口中那「可疑的車輛、人物穿著特徵」，未一語道破內心追求自由的善意謊言，然後再緩緩道出爺爺對其考上大學的喜悅心情，卻也擔憂出外安危，並在現場教一些防身之道。

陳男後來領悟到爺爺的用心，表示日後外出會先跟家人交代，最後員警以「爺孫合照」方式，巧妙的拉近2個男人間的距離，還以「騎爺爺的車交到女朋友時，記得第一時間要讓爺爺認證」等話語，頓時讓原本尷尬的氣氛轉為溫馨的場面。

后里分駐所長李建興表示，「台灣式的親情」往往過於含蓄、又不敢直接表達，容易形成情感上的鴻溝，站在為民服務的立場，員警樂於扮演心理擺渡人的角色，讓心中的隔代苦悶畫上幸福的句點。

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后里所爺孫隔閡擺渡人

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