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10歲男孩花4萬元買「奧特曼」卡　文具店老板：自己小孩看不住找我？

▲奧特曼卡牌。（圖／翻攝環球網）

▲奧特曼卡牌具收藏及升值的效果，在青少年族群中極具吸引力。（圖／翻攝齊魯壹點）

記者魏有德／綜合報導

河南駐馬店一名10歲男孩在過年期間的10天內向一家文具店買了9800元人民幣（約4萬元新台幣）「奧特曼」卡牌。男孩母親知道後非常氣憤，找到該文具店老板理論，質疑老板誘導男孩花大錢買卡片。不過，該名老板卻認為家長須自行負責，老板回應，「自己家小孩自己看不住，不能來找商家的問題。」

▲奧特曼卡牌。（圖／翻攝環球網）

▲男孩10天內花9800元人民幣買奧特曼卡牌。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，男孩母親段女士過年期間發現給老人準備的錢突然少了9800元（人民幣，下同），詢問兒後子才知道孩子瘋狂購買奧特曼卡。在段女士印象中，孩子以往一年的零用錢都不到100元，如今居然會消費近萬元去買卡片。

據了解，男孩原本到文具店是要準備買點零食，但老板卻稱，「買吃的幹啥？還不如買卡片，這些卡片還能賣錢。」不僅如此，老板還對男孩說，「家長問起來，不要說在我們店裡買的。」這番話也讓段女士格外憤怒。

▲奧特曼卡牌。（圖／翻攝環球網）

▲商家認為家長應負責制止孩童買奧特曼卡牌而非店家過錯。（圖／翻攝央視）

段女士找上店家想討個說法，不料，老板卻不以為然地表示，向男孩出售奧特曼卡片的行為沒錯，「自己家小孩自己看不住，不能來找商家的問題。」

引起爭議的奧特曼卡牌是在青少年兒童中流行的紙牌遊戲。價格從1元至幾百元不等。由於奧特曼卡牌有收藏價值，稀有的卡牌在圈內還附帶增值的效果，因此，大陸各地出現孩童花費巨資買卡的事件屢見不鮮。

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