3歲弟「變鹹蛋超人」被狂問！媽喊冤：不是家暴　醫急叮囑4點

▲眼睛腫成大大一包。（圖／郭小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名郭小姐崩潰表示，3歲兒子最近在幼兒園被蚊蟲叮咬，右眼腫了好大一包，走在路上都會引人注目，就連醫生看到都忍不住驚呼，連忙叮囑如何照顧，而這情況也引起廣大家長共鳴。

郭小姐昨在「爆廢公社公開版」提到，「在電梯裡大家一直看弟弟的眼睛，問我他怎麼了？怎麼會這樣子？我先解釋，我真的沒有家暴他啦！」

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至於弟弟眼睛為何會腫成像鹹蛋超人，郭小姐表示，他是在幼兒園上課時被蚊蟲叮咬，但究竟是什麼昆蟲，也沒人能確定，「帶去醫院，連醫生也驚呼了一下！」

▲媽媽分享正常版的可愛模樣。（圖／郭小姐授權引用）

她向《ETtoday新聞雲》記者提到，醫生有叮囑要小心照顧，以免引起蜂窩性組織炎，而且弟弟的眼周會發燙、紅腫熱痛，「可以用冰寶之類的包裹、毛巾冰敷降低不適感，同時服用抗生素，且不可自行停藥。」

對此，不少家長很有感，紛紛回應「我兒子也有」、「我女兒小時候被叮也很嚴重，記得有去看醫生就好，醫生是說小朋友比較敏感」、「是蚊子啊，我兒子前陣子也被叮眼皮，腫到這樣，要趕快冰敷喔，會消腫」、「跟我家這隻一樣」、「這是年紀小對蚊蟲過敏，等慢慢大一點就會好」、「這是過敏反應，小朋友的抵抗力還不高，所以很常有，可以噴點防蚊液或貼防蚊貼」。