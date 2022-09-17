無號誌路口交通事故死亡率3成5　屏東監理站發起「友善路口」活動

▲屏東監理站17日在屏東演武場舉辦「交通安全月暨友善路口宣導活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

9月份為全國交通安全月，屏東監理站今（17）日上午在屏東演武場舉辦「交通安全月暨友善路口宣導活動」，屏東地區產、官、學各界代表熱烈響應「車輛慢看停、行人停看聽」。

活動由崇蘭里幸福律動健康操、屏東女中精彩的「勁歌熱舞」及屏東監理站展演「車輛慢看停」、「行人停看聽」交安行動劇，並透過互動交通安全有獎問答，現場熱鬧滾滾。

高雄區監理所所長李瑞銘致詞時表示，根據統計交通事故發生地點計有近6成發生於路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5，呼籲用路人多份禮讓心，行經路口時具備正確觀念，降低路口各項事故的發生機率。

交通部道安委員會黃運貴執行秘書表示，111 年交通安全月將宣導重點從號誌化路口延伸至非號誌化路口，增加「駕駛在無號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」兩項重點，強化用路人交通安全知能與意識，讓「禮讓」精神也跟著活動傳播出去，朝向路口零事故、零意外目標前進。

屏東監理站表示，路口是人車交會最頻繁的地方，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛不禮讓行人，甚至超速、闖紅燈，這些都是危險行為，希望藉由這次活動，強化用路人「禮讓」的重要性，培養民眾守法的觀念，盼藉宣導，讓路口零事故、零意外。