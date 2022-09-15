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島可以分開！3C達人開箱iPhone 14 Pro「試玩動態島」狂讚：太神了

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14將於明（16）日正式發售，YouTuber 3C達人「Tim哥」率先做出iPhone 14 Pro & Pro Max的開箱影片，大讚「動態島」的操作太神，所有的訊息都會出現在動態島，而且還會隨著APP呈現不同的樣貌，可長可短，此外相機也有大進步，前鏡頭支援自動對焦，在低光源拍攝下還能夠提升2倍的成效。

YouTube「3cTim哥生活日常」昨（14）日上傳新影片，開箱iPhone14 Pro 深紫色，以及iPhone14 Pro Max 太空黑，嫂子看到深紫色後激動喊「本人比照片上好看耶」。Tim哥表示，這次有很多特別的新設計，像是戶外的峰值亮度可達2000尼特（nits），在戶外使用手機遇到大太陽時，仍可以清楚看見螢幕畫面，此外還多了橫向Face ID解鎖，看影片時更方便。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

▲▼動態島可同時容納2個APP，鏡頭再升級。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

然而，最多人期待的「動態島」，Tim哥使用後大讚，很多的訊息都會出現在動態島，不管是講電話、播音樂、充電、鎖定畫面、AirPods連線等等，都會顯示在動態島，而且會隨著不同的APP呈現不同的樣貌，還可以同時容納兩個APP，「島可以分開，玩法非常多」。

除了動態島吸引人之外，Tim哥也誇讚鏡頭升級，前鏡頭支援自動對焦，人像模式具備先進的散景效果與景深控制，不管距離是近還是遠，對焦人物更加精準，在低光源拍攝下還能夠提升2倍，撥打視訊電話時品質也會提升。後鏡頭也比前一代更大顆，感光元件增大65%，解析度最高可達4倍，也多了2倍對焦可以選擇。

相機也新增了一個功能，開啟相機選擇錄影模式，左上角有個「動作模式」，點下去後，不管是要拍攝跑步、溜滑板等動態影像會更加穩定。Tim哥表示，iPhone 14 Pro因為加了光像引擎，蘋果不斷強調，在低光源下拍照，不管是一般拍照，或是超廣角，甚至是錄影，成效都比上一代還要好。

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