響應交通安全月　屏縣警交通隊「路口安全」創意梗圖出爐

▲屏東縣警局交通隊規劃交通安全月活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年09月為交通部所定的交通安全月，屏東縣政府警察局為響應2022年09月「路口安全」的主題，警局交通隊規劃一系列有趣的交通安全宣導活動，運用多元且富有創意活潑的宣導方式，推廣路口交通安全觀念。

2022年交通安全月將以學生族群、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為溝通對象，並將宣導重點為「駕駛在無號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」兩項重點，口號「車輛慢看停 行人停看聽」則為用路人提供行經路口的基本準則，車輛一定要減速，停讓行人。

縣警局為熱情響應交通安全月，結合了屏東監理站擴大辦理「111年交通安全月暨友善路口」交通安全月宣導活動、結合民間團體屏東和平扶輪社所舉辦之活動，現場設攤宣導交通安全月主題、另外針對年輕學子族群辦理111年交通安全月「路口安全」闖關拿好禮網路活動；另以高齡者為主題之一，所主辦交通安全創意梗圖徵選等一系列宣導活動，讓民眾看見多元化的創意元素，有效增進用路人對於交通安全觀念與意識，進而提升道路安全。並呼籲大家齊心守護交通安全。

縣警局長劉印宮表示，所有的交通事故型態中，尤其路口交通事故比例偏高，所以這次交通安全月以「路口安全」為重點，請用路人於行經路口時，務必落實「放慢速度」、「注意周邊或來往人車」及「禮讓行人通行」等安全觀念，期望縣民朋友共同配合響應，降低此類交通事故發生，共創營造友善安全的道路環境。