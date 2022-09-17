快訊／今增本土39394例！另增234境外、40死

記者洪巧藍／台北報導

單日本土確診個案下降！中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增3萬9,394例本土個案，及234例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增本土病例數比昨(9/16)減少2036例，下降4.9%，但比上周六增加3800例，增加10.7%。

本土病例在連續4天單日超過4萬例之後，今天病例稍有減少，沒有超過4萬大關。發言人莊人祥表示，過去一週從週二開始病例數明顯上升，影響因素包含連假通報較晚、過節返鄉出遊的南北交流導致個案增加，目前看起來確實稍微下降，且趨勢與過往略有不同，還需要後續觀察。

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▲發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之39,394例本土病例，為18,077例男性、21,304例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,583例)，臺中市(5,019例)，臺北市(4,603例)，桃園市(4,360例)，高雄市(3,131例)，臺南市(2,284例)，彰化縣(1,776例)，新竹縣(1,084例)，屏東縣(1,038例)，宜蘭縣(1,026例)，新竹市(958例)，雲林縣(871例)，苗栗縣(866例)，基隆市(788例)，南投縣(754例)，花蓮縣(712例)，嘉義縣(566例)，嘉義市(362例)，臺東縣(327例)，金門縣(138例)，澎湖縣(131例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日。

指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為130例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(30例)，美國及印尼(各5例)，德國(4例)，荷蘭、泰國及日本(各3例)，菲律賓、英國及土耳其(各2例)，奧地利、加拿大、香港、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入。另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月18日至9月16日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布9/17確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）



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