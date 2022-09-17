增1童重症！8歲女童高燒40度「MIS-C引發休克」　先前未確診新冠

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增通報175例新冠中重症個案，當中又有一例兒童重症MIS-C，個案為8歲女童，先前沒有通報確診，因為發燒至40度等症狀就醫，發炎指數、凝血功能異常懷疑MIS-C引發休克收住加護病房。雖PCR採檢陰性，但N抗體陽性，顯示曾經感染新冠，符合MIS-C診斷。

▲指揮中心9/17公布確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今(17)日公布國內新增39,628例COVID-19確定病例，分別為39,394例本土個案及234例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。另新增通報175例中重症，當中有136例中症與39例重症。

發言人莊人祥說明，今日無特殊死亡個案，但有一起1特殊重症，是兒童MISC。個案為8歲女童，沒有慢性病史，沒打疫苗，先前未曾通報確診。從8月29日起出現發燒40度、喉嚨痛，8月31日前往急診就醫，檢查有血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常等狀況，因懷疑MIS-C引發休克收住加護病房。

莊人祥指出，個案心臟超音波顯示，右側冠狀動脈擴大，PCR採檢陰性，但N抗體陽性，符合MIS-C診斷，給予免疫球蛋白、類固醇、低劑量阿斯匹靈等藥物治療，病況好轉已經於9月6日出院。

根據指揮中心統計，目前12歲以下新冠重症累計212人，其中32人死亡；重症中MIS-C有133例，其餘還有腦炎31例、肺炎23例、哮吼11例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

▲指揮中心9/17說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲指揮中心9/17公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）



►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！