快訊／本土+39394！10縣市仍破千　新北8583例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增39,394例本土個案，各縣市分布來看，仍有10縣市病例破千，新北市病例數依舊是各縣市最多，達到8583例，接著依序是台北市4,603例，桃園市4,360例，高雄市3,131例，台南市2,284例。

▲指揮中心公布9/17確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今(17)日公布國內新增39,628例COVID-19確定病例，分別為39,394例本土個案及234例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之39,394例本土病例，為18,077例男性、21,304例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,583例)，臺中市(5,019例)，臺北市(4,603例)，桃園市(4,360例)，高雄市(3,131例)，臺南市(2,284例)，彰化縣(1,776例)，新竹縣(1,084例)，屏東縣(1,038例)，宜蘭縣(1,026例)，新竹市(958例)，雲林縣(871例)，苗栗縣(866例)，基隆市(788例)，南投縣(754例)，花蓮縣(712例)，嘉義縣(566例)，嘉義市(362例)，臺東縣(327例)，金門縣(138例)，澎湖縣(131例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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