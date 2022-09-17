確診後BMI變高！研究證實：3後遺症「默默發生」　心血管風險恐增

▲確診後，長新冠症狀引起更多人關注。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫情蔓延至今，除了變異株外，受到大家關注的還有確診後出現的「Long COVID」。醫師指出，除了疲倦、腦霧外，研究也發現，有些「無聲無息的後遺症」正在發生，包括膽固醇超標、BMI上升等，威脅體內代謝，也使日後得心血管疾病的風險增加。

重症科醫師黃軒在臉書指出，先前研究顯示，即使是COVID-19輕症病患，也會有long COVID症候群，包括疲倦、腦霧、頭痛、嗅味覺的喪失或心理壓力問題，這些症狀可維持到180天。但醫師表示，近日閱讀一篇瑞士文章，有些年輕人在確診康復180天後，除了先前的症狀，仍會有一項「無聲無息」的後遺症正在進行，「體內的膽固醇超標」，而壞的膽固醇上升、也使BMI開始增高，連帶體適能力愈來愈差。

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黃軒說明，蘇黎世大學的教授與其研究小組進行COVID-19對年輕軍人的持續影響研究，501位研究對象中，發現Long COVID症候群大部分在180天內，容易出現 COVID-19 的受試者會有持續疲勞、嗅覺下降以及生殖和心理問題；其中有177位在確診後超過180天，症狀若仍存在，大都變得不太明顯，甚至自覺毫無症狀。

▲研究發現，未打疫苗的確診者，在180天後會出現膽固醇上升、體力下降等後遺症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

但180天後雖然症狀不明顯，危機卻存在。黃軒說，研究人員發現，即使是180天後，這些年輕人體內不自知的出現「膽固醇上升」、「LDL（壞）膽固醇上升」、「BMI上升」、「體力（lower aerobic threshold)下降」。研究人員認為，這些體內危機增加在這些康復的年輕人身上，其實已經威脅到體內代謝，也使日後得心血管疾病的風險增加。

黃軒說明，該研究領導教授也認為，當年輕人確診COVID-19後180天內有long COVID症狀，是需要追蹤治療；而那些超過180天後的確診者，即便無症狀或看似已經恢復，依舊要定期追蹤其健康，尤其是運動耐力下降或BMI忽然上升的情況。

還有另外一個可能影響的因素，黃軒提到，此次研究的年輕人都未接種疫苗，即使超過180天其後遺症仍然存在，雖然需要更多醫療研究報告，但這段期間「打滿三劑疫苗」，預防重症、死亡是不變的事實。