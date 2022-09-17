黃珊珊稱買疫苗無法用在市民才刪預算　陳時中：疫苗是為國家買

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊17日出席「台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會餐敘」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選舉激烈，近來話題圍繞在疫苗爭議上。針對北市採買疫苗到以有無受到中央阻撓，黃珊珊表示，購買後只能由中央統籌分配，無法向議會、市民交代；陳時中則回應，疫苗是戰略物資，當然是全國做適合分配使用，就像鴻海、台積電買疫苗也不會只用在他們身上，是為了國家買的。

北市府去年編列28億預算擬採購疫苗，但後續刪除該筆預算。無黨籍參選人黃珊珊主張，當時遭衛福部以「已採購」為由勸阻，據此公文請議會刪除預算。但台北市議會民進黨團昨召開記者會，指北市府隱匿公文「5頁變3頁」，強調中央根本沒擋疫苗。

對此，黃珊珊表示，北市府當時有詢問程序如何進來，要優先台北市民身上，但中央回文稱買3500萬劑已經夠了，疫苗要由中央統籌分配，買疫苗不能只用在台北市民身上，才會去討論。

黃珊珊說，這一點當然要跟議會商量，若要統籌分配，如何跟市民與議會交代？要陳時中不要模糊焦點，到底有沒有人在擋，北市要買疫苗，但詢問後結果只能中央統籌分配，沒有辦法跟議會及市民交代，當然沒有辦法買，「若只給台北市民優先使用一定會買」，若地方政府買疫苗，不能給台北市民使用，請問哪個議員會同意？

陳時中則說，所有疫苗購買都不是給個人使用，「疫苗是戰略物資，當然是全國做適合分配使用」，他們可以自己衡量或提出要求，就像是鴻海、台積電，買疫苗也不會要求只使用在他們身上，是為了國家而買。