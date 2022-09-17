搶客家票！陳時中、黃珊珊、蔣萬安同場不同框　各自拜票零互動

▲蔣萬安出席台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，首都市長之爭也愈趨白熱化。陳時中、蔣萬安、黃珊珊等3組候選人，17日中午先後出席台北市新竹縣同鄉會餐敘活動，黃、陳先後約在12點左右抵達，2人同場不同框，且會前仍針對疫苗議題隔空交火；而蔣則在下午1點現身，恰好陳的拜會已進入尾聲，2人同樣沒有同框互動。

台北市長選戰進入短兵相接的肉搏戰階段，無黨籍參選人黃珊珊、民進黨參選人陳時中、國民黨的蔣萬安，3人民調仍互相拉鋸，但3人17日中午皆出席「台北市新竹縣同鄉會」，大搶客家票源。

首先到場的是黃珊珊，台下不少支持者爭相合照、高喊加油等，黃也賣力拜票，現場總計超過60桌都逐個上前打招呼。而陳時中則有市黨部主委張茂楠、現任議員簡舒培以及新人趙怡翔、張文潔、詹晉鑒等議員參選人相伴，同樣也跑遍全場拜票。

至於蔣萬安部分，雖然有國民黨的奧援，但現場並未見議員參選人、市黨部人員等陪同，僅有競選總幹事林奕華等競辦幹部一起出席。有趣的是，由於蔣陣營出動客家後援會幹部到場，在蔣萬安上台致詞時，後援會還在台上帶動現場高喊「凍蒜」。