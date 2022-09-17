護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！時力拼募款　林于凱：疫情衝擊大　

▲時代力量高雄黨團舉辦募款餐會，大寮、林園參選人張雨柔表演琵琶 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

時代力量高雄黨部舉辦募款餐會，這次推出市議員參選人一字排開，而時代力量在高雄唯一一席的市議員林于凱表示今年受到疫情影響，募款情況不如預期，也比往年困難許多，所以參選人在舞台上紛紛拿出才藝，就是希望能夠多募到一點款項，像是參選人顧崇德表演戰鬥舞之外，另名參選人張雨柔更是穿上旗袍，露出蜜大腿彈琵琶，一曲十面埋伏博得滿堂喝采。

17日中午在前鎮的一家知名餐廳當中，時代力量高雄黨部舉辦募款餐會，這次高雄市議員選舉推出的六位參選人一字排開，由時代力量目前在高雄唯一的市議員林于凱領軍登場表演，鳳山區的顧崇德表演動漫的戰鬥舞，而林園、大寮的參選人張雨柔更是一襲旗袍，大彈琵琶，一曲十面埋伏。

▲時代力量高雄黨團舉辦募款餐會，大寮、林園參選人張雨柔表演琵琶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲時代力量高雄黨團舉辦募款餐會，鳳山參選人顧崇德表演戰鬥舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

林于凱表示今年募款情況比過往更困難，主要是因為「因為這次我們推出來的參選人比2018年的時候多很多，還包含三個縣市長的參選人，所以對於黨的資源，就會平均分散，第二個就是我們大家現在口袋比較緊，就是疫情之後很多經濟受到衝擊，對於我們的支持階層是一般的小資族，對他們來講生活壓力上面也較大」，所以今年在募款上面，是非常的辛苦。

▲時代力量高雄黨團舉辦募款餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）