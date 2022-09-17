2022台東藍海生活節　4大海洋遊憩基地登場

▲2022台東藍海生活節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年首度推出全新海洋遊憩品牌「藍海生活節」，17日於杉原海水浴場舉辦開幕儀式，將在縣內4大海洋遊憩基地：杉原灣、金樽、活水湖、綠島進行為期4週、不同海洋遊憩項目的深度推廣，包括南島色彩濃厚的支架大洋舟(Outrigger Canoe)體驗、金樽秘境馬武窟溪的SUP立式划槳體驗、全台唯一連接太平洋的活水湖獨木舟體驗、2天1夜的綠島潛水特色生態旅遊，以及藍海單車微旅行等行程。

開幕儀式由台東在地阿美族「莿桐部落」耆老，以及首次受邀來台的國際南島航海文化組織：夏威夷奇摩凱基金會(Kimokeo Foundation)，分別帶來各自傳統部落獨有的祈福儀式。現場也邀請沙雕師運用杉原灣現場沙土，以台東4大海洋遊憩地點與項目「杉原灣—南島文化支架大洋舟(Outrigger Canoe)、金樽—SUP、活水湖 —獨木舟、綠島—深海潛水」為題完成沙雕創作，並以船舟槳桿進行「插槳儀式」，宣告2022年台東藍海生活節開始。

▲2022台東藍海生活節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府交觀處指出，為期4週的「藍海生活節」規劃16場次的水域遊憩體驗，邀請夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua (Unkle K)，引進南島色彩濃厚的支架大洋舟，體現專屬台東「海即是生活」日常，與在地團隊合作推出遊程，包含7場支架大洋舟體驗、4場SUP體驗、4場獨木舟體驗、1場單車微旅行，及將海底旅遊做為起點，加入日間與星空導覽，展現綠島陸海空全方位繽紛魅力的遊程。活動也安排在地學術單位、團體與國際組織交流，邀請國際南島航海文化組織，將「原住民文化」與「大自然生態」作為學習主軸，帶給學子不同體悟。