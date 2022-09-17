「我兒子混員林」Call兒媳毆人砸滅火器　悍婦大鬧加油站畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名廖婦去年3月10日到員林一處加油站，不爽服務態度，對員工嗆「你不知道我兒子混員林」，Call來兒子與媳婦及2友人把員工打趴，今年廖婦離世後，兒子等4人被依妨害秩序罪判決5月至6月徒刑。而廖婦等人在加油站胡鬧的畫面也被PO上網，不少網友氣憤地說「兒子混黑道很光宗耀祖嗎」？

全案昨天宣判後，今天持續在網路發酵，更有網友PO出廖婦一家人大鬧加油站的影片，影片中可以看到廖婦一行5人，張男先出拳痛毆加油站員工濺血，張妻也對排隊等候加油顧客嚷稱「都離開，不要來加油，今天不要讓你們做生意」，魏男不滿拿加油站的滅火器要砸人時被阻止，手持甩棍打趴加油站員工。

▲廖婦撂兒媳及2友人在加油站打人。（圖／民眾提供）

▲張母夥同兒媳及2男大鬧加油站把人打傷。（圖／翻攝自Google地圖）

張男也不甘示弱拿起加油站滅火器砸向對方，造成員工頭部腫痛、手受傷，張妻則踢踹另一名勸架員工。張母一行5人看加油站員工因被打到流血，又拿滅火器狂砸到對方倒地不起，直到警方到場，被告等人才罷手。

網友對此議論紛紛，「把員林人的臉丟盡了」「今天才知道，原來，混員林很了不起喔？」「員林不用混了，下次記得要改說，我兒子混監獄的了」「上樑不正下樑歪」。

▲手拿滅火器要砸人。（圖／民眾提供）