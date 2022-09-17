李秉穎自嘲「擋疫苗」：我就說AZ進來不要打　但政府還是買了

▲衛福部傳染病接種諮詢會預防接種組召集人、台大兒科醫師李秉穎。（圖／翻攝中華民國兒童健康聯盟直播）

記者嚴云岑／台北報導

在野黨多次批評政府阻擋新冠疫苗採購，衛福部傳染病接種諮詢會預防接種組召集人、台大兒科醫師李秉穎今（17）日在中華民國兒童健康聯盟研討會上表示，2020年疫苗還沒上市時，政府就積極洽購，反倒是自己顧慮腺病毒效果不佳，與AZ公司視訊時曾說，「這個疫苗進來我們不要打」，但政府還是買了，「這樣變成我在擋疫苗囉？」

李秉穎上午演講主題為「新型冠狀病毒疫苗在兒童的使用」，除了分享腺病毒疫苗與mRNA疫苗差別外，也在問答時間也說明高端尚未通過WHO認證原因。

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李秉穎提到，mRNA設計簡單，可以在病毒發生突變時快速生產，但也因其會進入細胞內，製造S蛋白插在細胞表面讓病毒辨識，延長T細胞保護力，也讓保護力可達95%。

「不過，mRNA疫苗也有缺點！」李秉穎說明，因為疫苗可能會同時進入肌肉與血液細胞，RNA疫苗全身亂跑，增加心肌炎發生機率。根據指揮中心統計，今年初12~17歲接受BNT疫苗的青少年中，第一劑心肌炎發生率為百萬分之30，第二劑則為百萬分之130，且男性多於女性。不過，其保護效果還是比AZ好。

李秉穎提到，AZ為活性腺病毒疫苗，非常怕外來的抗體，有抗體的話效果會變差，「接種第一劑有效，第二劑就被中和掉」，這也是為何自己與AZ視訊時曾提到「這個疫苗進來我們不要打」的原因。李秉穎自嘲，自己當時舉動形同在「擋疫苗」，當時質疑的保護力不佳，最後也一語成讖。

雖然AZ疫苗被證實效果不彰，但指揮中心在2020年依然要求醫護人員優先接種。有醫師在演講後對此政策提出質疑，李秉穎回應，因為那時只有AZ疫苗，而要求醫護人員接種，是為了防止病毒傳染給病人。

他另回答高端未通過WHO認證原因，直言「拿不到國際認證是非學術因素」，雖然高端抗體強度與Novavax差不多，也加入團結試驗，原本預期3~4個月前就可以結案，但據說WHO想看重症保護效果，又把主題增加一倍，延至現在才在資料分析，總歸一句就是「WHO做事太慢」。