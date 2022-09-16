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有朋自遠方來　台南光華高中喜迎國際交換學生

▲國際扶輪社D3470區域的台南北區扶輪社再度與光華高中合作，今年又迎接國際交換生入校學習，光華高中特地為2位外籍學生舉辦了溫馨的歡迎茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際扶輪社D3470區域的台南北區扶輪社再度與光華高中合作，今年又迎接國際交換生入校學習，光華高中特地為2位外籍學生舉辦了溫馨的歡迎茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠疫情自2020年開始肆虐，不但影響民眾的生活，也對國際教育產生不小的衝擊，台灣高中校園與海外地區的交換學生交流活動，也因此中斷了2年，鑒於歐美國家紛紛解封，國際扶輪社D3470區域的台南北區扶輪社再度與光華高中合作，今年又迎接國際交換生入校學習，光華高中特地為2位外籍學生舉辦了溫馨的歡迎茶會。

來自義大利的黃薇Virginia FRESC 及德國的莊苡儷-Lily STROHMEIER，分別在8月底及9月初抵台灣，依本地防疫規定完成隔離後，在光華高中即將展開為期一年的交換生學習生活。

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17歲的黃薇在義大利已有中文基礎，寫起中文端端正正，是非常嚮往中華文化的恬靜女孩；而來自德國的莊苡儷，個性很獨立，同時擁有跆拳道一段身手，是一位陽光女孩。

▲國際扶輪社D3470區域的台南北區扶輪社再度與光華高中合作，今年又迎接國際交換生入校學習，光華高中特地為2位外籍學生舉辦了溫馨的歡迎茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張敬川校長特地準備學校新生入學所需的學用品送給二位國際交換生，並期勉二位同學能有豐富的學習經驗與美好的回憶。二位外籍學生將與光華高中雙語實驗班的同學共同學習，部分課程則配合2人的興趣，另行選修數位與商業設計、飲調實務及美容實務等特色課程。該校國際教育中心陳綺雯主任表示，除一般課程學習外，特別為2位外籍同學安排華語加強課程，由專業師資授課，以迅速提升同學聽、說、讀、寫的能力，也安排許多文化參訪活動，使其能深入了解台灣的風土民情，且更快融入本地的生活環境。

▲國際扶輪社D3470區域的台南北區扶輪社再度與光華高中合作，今年又迎接國際交換生入校學習，光華高中特地為2位外籍學生舉辦了溫馨的歡迎茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

選讀光華高中台美雙聯學制的童柏林、王戴維二位同學擔任協助輔導外籍同學的小天使，他們都認為有機會跟國際交換學生交流，不僅可瞭解異國文化亦可拓展國際視野，同時精進自身英語聽說能力，是非常寶貴的經驗。

台南北區扶輪社吳當進社長偕同秘書、顧問及接待家庭成員共同出席歡迎茶會，吳社長非常肯定光華高中精心的規劃與安排，也期待雙方能繼續合作，為國際教育與文化交流而努力。

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