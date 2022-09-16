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投30億改造三重圖書館！　綠營議員憂：侯友宜若選總統還算數嗎？

▲▼ 三重圖書館預計投入30億經費原址重建 。（圖／文化局提供）

▼三重圖書館預計投入30億經費原址重建。（圖／文化局提供，下同）

記者戴上容、崔至雲／新北報導

新北市立圖書館三重分館因建物老舊、設備不敷使用，文化局預計投入經費30億元，打造未來新世代圖書館。對此，民進黨議員李倩萍表示，新北市長侯友宜在選前突然拋出地方建設大禮，三蘆人在期待之餘，侯友宜應該將預算與期程負責任的說明清楚。

李倩萍今(16)在新北市議會第三屆第8次定期會市政總質詢時表示，自己在5月的第7次定期會總質詢才提出圖書館三重分館屋齡老舊設備殘破不堪應該要拆除重建，很開心市長過了兩個月就來會勘並且宣布未來新北市將投入30億打造全臺灣最頂級的圖書館，當下就非常好奇30億的經費到底是怎麼算從哪裡來的。

李倩萍指出，現在位於板橋新北市立圖書館總館預算也才12億，近年來最大的公共建設工程新北市立美術館也才21億，市立圖書館三重分館一開口就喊出30億，除預算外詳細的預定期程也應該現在就要說清楚講明白，侯友宜上任後從來沒有開過那麼大張的支票，尤其是在選前更讓大家議論紛紛。

▲▼ 三重圖書館預計投入30億經費原址重建 。（圖／文化局提供）

李倩萍說，30億的圖書館已經成為三重蘆洲人討論的話題，但是漸漸的也開始憂心，在預算上只編列少許的先期規劃費，侯友宜如果兩年後真的去選總統了，那這個承諾還到底算不算數；而且依照的正在進行的實例，新北市立美術館則是流標了6次才標出去，甚至還傳出要減項招標的爭議，原本今年7月就要開幕的市立美術館到現在連主體工程也還沒有完工，就馬上說要來推動更大規模的圖書館三重分館，難怪會受到質疑。

李倩萍說，各地方政府在設置公共圖書館的時候，中央依照慣例是不會給予任何補助的，侯友宜一直在說財政非常拮拘，另外一方面又喊出史上最多的30億預算要來建設三重，就應該趕快拿出具體的承諾和作為，而不是讓人覺得在選前說說而已。

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三重圖書館侯友宜

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