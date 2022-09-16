藍營輔選列車展開！10月攻「十全十美」女力首長、11月辦6都合體造勢

▲國民黨輔選列車9月底展開。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

迎戰年底地方選舉，國民黨預計9月底就會成立中央助選團，由主席朱立倫擔任團長外，歷任主席也會加入，此外秘書長、立委、青年團等也會入列，目前已規劃舉辦3場大型造勢活動，10月底主打10位藍營女性縣市長候選人合體造勢、11月則會辦六都及北北基桃候選人的造勢活動。

國民黨組發會主委許宇甄提到，陸戰方面，黨中央9月底就將組中央助選團，將邀請歷屆主委馬英九、江啟臣等全台輔選；10月起則展開跨縣市候選人聯合政見發表會，分為「竹竹苗」、「雲嘉嘉」、「南高屏」三場次，將集中於台北中央黨部舉辦，相關直轄市、縣市長候選人都會到場。

有內部人士指出，由於北北基桃在距離上比較近，且直轄市就佔了3個，未來將會兩兩相互串聯，像台北市長候選人蔣萬安與新北市長侯友宜已經溝通好，將在特定時間合體，桃園市長候選人張善政也在規劃到新北市拜會侯友宜。

輔選列車的安排，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，黨中央已規劃在10月底、11月安排兩場大型造勢，包含六都縣市長候選人合體造勢，以及女力造勢，邀請10位藍營女性縣市長參選人同台，由藍營最強「母雞」盧秀燕領隊。

洪孟楷說，選前輔選列車一定不會只繞一圈，兩、三圈都是會有的，未來主打互相團體作戰，期盼年底選情看到亮眼成績。

黨內高層指出，今年選戰與以往相比較為冷一些，黨內對於選戰也是抱持著正向、穩健、樂觀的心態，但國民黨除了希望力拼連任的縣市要鞏固民意、連任成功外，包含台北、基隆、桃園，也是朱立倫非常在意的目標，希望透過輔選列車，可以將這些地方翻轉成藍天。

對於朱立倫是否輔選，也有藍營人士建議，很強的地方、有把握的地方，去了意義有限，應該去艱困選區。當主席的人要雪中送炭，而非錦上添花，這點朱立倫非常清楚自己該做什麼。