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查爾斯「女王頭七」爆休假！母喪後已跋涉2400km　英媒：他太累了

▲▼查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世自母親駕崩至今，已馬不停蹄地跋涉2400公里，完成多項王室行程。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英女王在當地8日晚間6時左右駕崩後，新王查爾斯三世就四處奔波，馬不停蹄地完成登基與移靈儀式，還要抽空接見各國領導人、王室家庭成員和哀悼的民眾，並多次發表演講追思母親。外媒最近整理了查爾斯三世近一周的行程，發現新王經歷母喪後，已跋涉2400公里，前往英國多地，履行王室任務，直到當地15日才終於有空能休息一天，沉澱心情。

據《鏡報》報導，英女王當地8日在蘇格蘭駕崩。當天下午，在女王健康惡化的消息傳出後，查爾斯三世便匆匆搭機趕到巴爾莫勒爾堡見女王最後一面。隔天，他又迅速趕回倫敦，以國王身份與在白金漢宮前哀悼女王的民眾見面，並在晚間向全國發表電視談話，除了承諾將與亡母一樣，將餘生奉獻英國外，也證實將「威爾士親王」頭銜賜予長子威廉。

9月10日，查爾斯三世登基為王，並在聖詹姆斯宮進行了登基儀式。在簽署《即位宣言》時，查爾斯因為被桌上的筆盒和墨水瓶擋到，當場對隨從露出猙獰、不耐煩的表情，引發民眾抨擊，認為查爾斯的舉動不得體，不過《泰唔士報》解釋，新王自從女王駕崩後，就一直在跑行程，尤其他在儀式結束後，還要返回白金漢宮接見首相特拉斯，因此民眾不應以這點小暴躁來評斷他。

隔天，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭分別舉行了新君即位儀式，查爾斯三世作為14個英聯邦國家的元首，在白金漢宮接見了英聯邦秘書長和14位英聯邦國家的高級專員。同時，查爾斯三世也在9月12日前往西敏寺宮，與議員和貴族們見面，並發表談話。隨後，查爾斯三世又馬不停蹄地前往愛丁堡，處理女王移靈事宜，並在當晚會見了蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）。

9月13日，在經過一整晚的守靈活動後，查爾斯再次啟程前往愛爾蘭，會見北愛國務大臣希頓-哈里斯（Chris Heaton-Harris）與其他政黨領導人，並在傍晚返回倫敦。在白金漢宮休息一晚後，查爾斯三世在9月14日與王室高階成員一起，引領送葬隊伍，將女王的靈柩移送到西敏廳供人瞻仰。報導稱，自9月8日以來，查爾斯三世已跋涉2400公里，前往英國多地，直到9月15日才終於能休息一天，沉澱心情。

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