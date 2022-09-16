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女王駕崩再降異象！英國夜空驚現神秘綠火球　爆閃20秒後突消失

記者葉睿涵／編譯

英國在女王駕崩後就異象頻傳，除了有人看見形似女王騎馬的雲朵外，也有人目睹天空出現雙彩虹。當地14日，英國再傳出天有異象，多地成百上千的民眾驚訝發現，漆黑的夜空有一顆神秘的火球劃過，引起人們好奇，紛紛拿出手機拍下奇景，並在網上熱議，究竟這顆神秘的火球來自何處、究竟是流星還是太空垃圾。

▲▼英國當地14日再傳異象，多地有不少民眾發現夜空有一顆神秘的火球劃過。（圖／翻攝自推特）

▲英國當地14日再傳異象，多地有不少民眾發現夜空有一顆神秘的火球劃過。（圖／翻攝自推特）

據CNN報導，14日晚間10時左右，蘇格蘭、北愛爾蘭和英格蘭北部都傳出有民眾見到一顆明亮的綠色大火球劃破天際，照亮了整個夜空。由於當時的時間尚早，加上當天天氣不錯，因此各地民眾單用肉眼就可清楚看見這顆不同尋常的火球，就連格拉斯哥（Glasgow）建築如此密集的地區也有民眾目睹火球蹤影。

格拉斯哥大學博士生、英國火球聯盟（UK Fireball Alliance）成員奧布萊恩（Aine O'Brien）表示，火球在夜空閃爍了10到20秒才消失，「一般而言，流星通常只會在空中出現幾秒，燃燒10到20秒確實對流星而言算是很久的了。雖然我們目前還無法確定火球是流星還是太空垃圾，但它碎裂的方式比較像是太空岩石」。

英國流星觀測網絡創辧人卡瑟雷克（Richard Kacerek）指出，該組織初步評估這顆火球應該是是太空碎片，「從民眾拍攝的影片看來，它的移動速度似乎比流星要慢得多」；不過該組織卻在16日宣布，數據證實了這顆火球「絕對是流星」，「我們確信它是某顆小行星的一部分」。

英國流星觀測網絡指出，火球經過分隔蘇格蘭和北愛爾蘭的北海峽後，在蘇格蘭艾雷島（Islay）以西的50公里至100公里處，結束了它的旅程。國際海事組織根據火球路徑研判，它最後落入了蘇格蘭西部外島赫布里底群島（Hebrides）以南的大西洋。

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