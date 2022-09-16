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女王權杖鑲126億大非洲之星　前殖民地反了！挑血腥記憶逼王室歸還

▲▼女王的君主權杖。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王的君主權杖與王冠上都鑲有英國殖民南非時獲得的寶石「卡利南鑽石」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世駕崩後，前殖民地南非要求英國王室歸還寶石的聲浪愈發高漲，而這些活動人士針對的正是被鑲嵌在君主權杖上的南非寶石「大非洲之星」（Great Star of Africa，又稱「卡利南一號」Cullinan I）。

綜合BBC與CNN報導，卡利南鑽石是世上已知最大的天然鑽石。川斯瓦省政府（Transvaal）1905年在卡利南礦場發現這塊珍貴的寶石後，將其送給了英國國王，以作為忠誠的象徵。隨後，卡利南鑽石被切割成幾塊，其中重約530克拉、最大的「大非洲之星」，被裝飾在君主的權杖上。

▲▼女王的君主權杖。（組圖／達志影像／美聯社、CFP）

▲女王登基時，從大主教手中接過了君主權杖。（組圖／達志影像／美聯社、CFP）

多年來，南非一直有部分人士主張，英國在殖民時期取得珠寶的手段並不合法，進而要求王室歸還寶石並作出賠償，卻被英國拒絕。女王逝世後，要求英國歸還寶石的討論再次被掀起，而南非目前也有逾6000人簽署請願書，呼籲英國歸還「大非洲之星」，並將其展示在南非博物館。

不少非洲網友認為，南非人民才是「大非洲之星」真正的主人，而這顆價值4億美元（約新台幣125.5億元）的鑽石，至少可以支付7.5萬名南非學生的高等教育費用，對當地經濟意義非凡。

南非反對黨經濟自由鬥士黨（EFF）表示，「已故女王已擁有南非的鑽石超過半世紀，卻在統治期間從未承認英國和她的家族成員在世界各地犯下的罪行，事實上她是暴行的驕傲旗手。對我們來說，她的去世挑起了我們國家和非洲歷史的血腥記憶，我們呼籲英國對殖民時期造成的傷害進行賠償並歸還寶石。」

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