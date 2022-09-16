不忍梅根被排擠！14歲少女溫暖獻擁抱：希望她感覺受歡迎

"Oh my gosh, I was not expecting them to be there."



CNN's @scottmclean caught up with the girl who got a hug from the Duchess of Sussex, Meghan Markle. She said she wanted to show the Duchess that "she is welcome here..." pic.twitter.com/kENrdqpNDS — Connect the World (@CNNConnect) September 11, 2022

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子的妻子梅根，自返英出席女王葬禮以來，就頻頻被媒體和網友指責「行為不合時宜」，飽受爭議。不過，她10日陪同哈利，與威廉、凱特一同現身在溫莎城堡外，向哀悼女王的民眾致意時，卻意外得到了14歲少女扎克（Amelka Zak）的溫暖擁抱，與梅根長期不受民眾喜愛的形象形成強烈對比。

據CNN報導，扎克表示，自己當時正在哀悼女王的人群中，等候與王室成員見面，「我很期待她的到來，果然她就走到了我身邊，問我叫什麼名字、今天過得怎麼樣、等了多久等等，我問她是否能和她擁抱，她就迅速地回抱了我。那真是一個令人驚嘆的時刻，我到現在還激動得發抖」。

▲梅根在致哀的人群中，獲得了一名14歲少女的擁抱，因為這名少女希望梅根能感覺被歡迎。（圖／翻攝自推特／@Nelkan_Insider）

當記者詢問扎克為什麼想和梅根擁抱時，這名14歲少女給出了十分暖心的答案。她表示，「不為什麼，我只是覺得這是對的事。梅根畢竟經歷了一段艱難的時刻，無論是女王的逝去，抑或是她目前與王室的緊張關係。我很開心能看到威廉凱特和哈利梅根能再次同框，我希望梅根可以感覺自己是受歡迎的。」

報導稱，扎克的這個擁抱與梅根過去所受的待遇形成強烈對比，因為不久前，梅根才剛被媒體拍到被一名王室粉絲無視。當時，梅根走向人群，想和一名綁著馬尾的女子握手互動，然而這名女子似乎對梅根相當不滿，不但拒絕伸出手，甚至完全把頭別過去，從頭到尾都不看梅根一眼，還在梅根經過時把頭壓低、眼神朝下，看似完全不想與梅根有任何交集。