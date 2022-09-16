iPhone 14 Pro系列太搶手　電商開賣1分鐘首批現貨秒殺

▲iPhone 14系列正式開賣，線上線下通路都出現搶購潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 14系列新機今天正式開賣，各大通路一早擠滿排隊人潮，另有不少果粉守在電腦前搶第一時間下單，電商平台同步官網現貨開賣出現搶購潮，業者觀察網站人流比平常飆升好幾倍，並帶出爆棚買氣，就有平台在短短1分鐘完售熱門機種首批現貨，而開賣沒多久，早上8點多已陸續送到消費者手中，搶先開箱體驗新機魅力。

全台瘋搶iPhone 14，電商平台同步官網現貨開賣，東森購物網祭出配指定銀行刷卡享最高3,000元回饋，同時觀察到，今早8點開賣時間一到，站上人流明顯飆升，比平日多出約6、7倍，果粉搶下單購入新機，iPhone 14 Pro Max 256G、iPhone 14 Pro256G立刻銷售一空，其中以搭配Apple MagSafe的優惠組合最熱銷，深紫色幾乎秒殺，其他機款式大約在5分鐘內完售，今天中午過後將依照訂單順序陸續到貨。

▲東森購物網同步蘋果官網今早8點現貨開賣iPhone 14系列新機，最搶手的iPhone 14 Pro Max 256G、iPhone 14 Pro256G立刻秒殺。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網則是在開賣前10分鐘站上即湧入大量人潮，8點一開放購買後，iPhone商品點擊率飆升為平日同時段的10倍，熱門機種首批現貨在短短1分鐘已完售，將持續補貨上架之外，最早已於9點多將新機送至預購的消費者手中。另外，開賣之際，全站五大熱銷榜由iPhone 14霸榜，冠亞軍規格分別為iPhone 14 Pro 256G、iPhone 14 Pro Max 256G，256G以上大規格最熱門，新加入的深紫色也深受好評，而第三名至第五名依序為iPhone 14 Pro 128G、iPhone 14 Pro Max 128G以及iPhone 14 128G。

蝦皮購物也掀起消費者熱烈搶購，開賣20分鐘內全機型皆已首批完售，最搶手的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都在1分鐘內搶購完畢，為居冠的熱銷機型，而此次開賣有限量現貨「早上訂下午到」，第一批預約新機的消費者也在早上8點多陸續拿到。

這波iPhone換機熱潮也讓PChome 24h購物在開賣5分鐘就創造破億業績，尤其是推出「iPhone 訂閱方案」，9點正式開跑現貨訂閱，前30分鐘內的申請訂閱數翻倍成長，進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，又以30～40歲上班族為最大宗、占比近4成，20～30歲年輕族群次之，吸引緊追潮流並偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。