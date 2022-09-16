大陸民眾排隊買iPhone 14！Pro系列超火　黃牛卻嘆「行情不樂觀」

▲武漢排隊買iPhone 14人潮。（圖／翻攝自微博秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果iPhone 14系列今（16）日正式開售，在大陸亦掀起搶購旋風，大批民眾一早便聚集蘋果直營門市外排隊。另外，有「黃牛」在現場加價回收，「深紫色」512GB版iPhone 14 Pro Max的加價則過千元（人民幣，下同，約新台幣4500元），但「黃牛」對行情並不樂觀。

據《澎湃新聞》報導，今天前來取貨的消費者多數是預定了iPhone 14 Pro和iPhone14 Pro Max，而普通版「有點受冷落」。

走訪北京和上海發現，今年iPhone14 Pro系列更受歡迎，現場有黃牛加價300元起回收，新「深紫色」512GB版Pro Max的加價則過千元。

一名現場的「黃牛」透露，iPhone14普通版蘋果是敞開售賣，因此沒有「炒賣」的可能，Pro系列還是可以炒一下，「基本上500-800元左右加價都可以收，也要看什麼型號和什麼顏色，網傳Max加價4000元不靠譜，賣不出那麼高的價格。」

該名「黃牛」預定了十幾台備貨，計畫今天再收購十幾台，「現在大家對價格都沒有底，如果今晚或者明天價格不破的話，大家信心會足一點。主要是現在手機大行情不好。」

一位果粉購買了2台iPhone 14 Pro Max 512GB版，他表示，上一台iPhone是3年前購買的，到了需要更換的時候了，「紫色版給老婆使用，金色版有黃牛加價700元，但朋友說要就不賣了，給朋友。」

▲北京三里屯買iPhone 14 的人潮。（圖／澎湃新聞）

報導稱，在北京三里屯蘋果直營店外，黃牛加價收機行情與上海類似。一位「黃牛」表示，512GB深紫色iPhone 14 Pro Max 版加價1000元，同顏色同容量的iPhone 14 Pro加價700至800元回收。

不過，若想要找「黃牛」買新手機，差價要翻倍，512GB深紫色iPhone 14 Pro Max要加價2600元（約新台幣1.2萬元）賣出，即1萬4299元（約新台幣6萬4000元）；256GB深紫色iPhone 14 Pro加價約1500元賣出，即1萬0399元（約新台幣4萬7000元）。

今日開賣的，還有被大陸網友稱為「瓊版」的海南免稅版iPhone。據「cdf海口美蘭機場免稅店」官方微信公眾號公佈，iPhone 14入門版128G為5820元，較官方售價便宜179元，最貴的1TB iPhone 14 Pro Max免稅版售價1萬3090元，優惠409元，並稱「現貨足，無預購」。

據悉，大陸政府2020年發布《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》，將海南離島旅客免稅購物每年每人的額度由原來的3萬元提升至10萬元，其中手機每人每次限購4件，且取消了單件8000元的免稅限額規定。

2020年免稅新政後的iPhone 11 Pro Max頂配免稅價格，優惠幅度都大於港版，但等到2021年的iPhone 13系列，優惠幅度已經回落至500元以內。