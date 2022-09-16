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iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber Joeman日前開箱iPhone 14 Pro和Pro Max，昨日再度更新影片，直言「iPhone 14其實在這一代相當尷尬」，如果拍照功能沒有進步，就等於和iPhone 13差不多。因此，Joeman也總結，對於iPhone 14「最後的心得就是開了一個寂寞！」如果要換機，不妨選擇「iPhone 14 Plus」或是「iPhone 13 Pro」。

Joeman昨日以「定位尷尬卻還是很有實力！iPhone 14開箱」為題發布影片，並劈頭就說iPhone 14其實很尷尬，「竟然給跟去年一樣的A15，非常尷尬的就是它這個拍照如果沒有太大進步的話，基本上iPhone 13跟iPhone 14感覺就是完全一樣的東西」。

Joeman也透露，當初他在滑論壇時，看到多數人都選擇直上iPhone 14 Pro和Pro Max，他自己也比較推薦直上，不過一定也有人第一時間沒訂到，要多等一個月，所以不如看看iPhone 14會不會比預期好。

Joeman先帶大家看到外觀部分，iPhone 14不能說和iPhone 13幾乎一樣，「只能說是完全相同！」在外型上，兩者都有一樣的航太級鋁合金邊框造型、一樣的雙鏡頭拍照功能、一樣的Face ID瀏海設計，同時也是使用一樣的A15處理器，重量更幾乎一樣，只差1公克。

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14系列鏡頭較為凸出。（圖／記者陳俐穎攝）

不過，Joeman也說，兩者其實仍有不同，iPhone 14的厚度比iPhone 13厚0.15mm；鏡頭模組從29mm提升至30.5mm；鏡頭厚度也從10.65mm增加到11.3mm。接著他實測兩者的拍照功能，結果發現一個驚人事實，「就是這兩台相機拍起來呢，是幾乎一樣的！」只有夜景有好一點，但進步範圍並不大。

因此，Joeman認為，照這樣來回推的話，「iPhone 14拍照也贏不了iPhone 13 Pro」，實際測試後，果不其然iPhone 13 Pro略勝一籌，銳利度和清晰度完勝，色彩還原度、發色、白平衡表現也比較好，不過「在昏暗當中，iPhone 14會略勝一籌，因為它有光像引擎」，在低光源的情況下，光像引擎還是有幫助，「但你要說它幫助很大，大到可以完全輾壓iPhone 13 Pro嗎？我們覺得也沒有辦法」。

話鋒一轉，Joeman則強調，「錄影進步很大」，iPhone 14雖然搭載的是A15，不過「一樣給到了4K HDR 30張的電影模式跟全新推出的動作模式」，iPhone 14的動作模式和iPhone 14 Pro一樣，最高只能錄到2.8K 30fps的影像。此時，他心想「A15就能夠算4K HDR 30張的電影模式的話，那是不是iPhone 13全系列更新後也可以呢？」結果經實測，答案是不行。

Joeman進行了一連串的測試後，也給大家購買iPhone 14系列的建議，如果不在乎價格，絕對是直上iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max；如果預算有限，目前官網最新幾支比較便宜的iPhone中，有iPhone 14Pro、iPhone 14和iPhone 13，「上一代的旗艦iPhone 13 Pro是直接消失買不到了」，只能從市面上買庫存的新機。

▲▼ iPhone14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲iPhone14系列3款機型今天開賣。（圖／記者黃克翔攝）

Joeman說，追求便宜可選擇iPhone 14和iPhone 13，但兩者幾乎沒差距，所以要更便宜就選iPhone 13，還多省3000元。不過轉念一想，多花3000元可以得到滿血A15、多2GB記憶體、更精準的GPS定位、車禍偵測功能、光像引擎、4K HDR 電影級錄影跟動作模式錄影，「好像又覺得好像可以吧，不然捏一下換iPhone 14吧？那你要不要再捏一下考慮iPhone 13 Pro？」

會這麼說是因為Joeman認為，iPhone 13 Pro市價3萬元左右，多花一點可以得到更高更新率的ProMotion螢幕、更好的主鏡頭，且多一顆望遠鏡頭，所以當預算抓2萬5000元至3萬元，「如果你問我的話，我還是會推薦你去買庫存的iPhone 13 Pro」，因為ProMotion螢幕用起來的爽感不是60Hz螢幕可以比擬的。

「綜合來說這次iPhone 14的定位真的是相對尷尬，它的產品力本身其實很強，但改動真的太少了！」Joeman表示，如果真的要從中選擇，「我會更傾向購買iPhone 14 Plus」，因為螢幕更大、價格比iPhone 14 Pro Max便宜，還有更輕的機身和超大電池，「各種規格的改進讓我對於iPhone 14 Plus寄予厚望，它非常有可能成為新一代的電競手遊神機」，只是該機預計10月初才能到貨。

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